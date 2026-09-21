Kim Sa Rang gây xôn xao với loạt ảnh thử váy cưới ở New York

Kim Sa Rang đã bất ngờ khoe khoảnh khắc diện váy cưới tại New York khiến người hâm mộ không khỏi tò mò liệu nữ diễn viên có đang chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại.

Cụ thể, mới đây, Kim Sa Rang đăng tải một đoạn video lên trang cá nhân kèm chú thích: “Thử mặc váy cưới ở New York”. Trong video, nữ diễn viên xuất hiện trước gương trong một thiết kế váy cưới cầu kỳ và liên tục xoay người để ngắm nhìn diện mạo từ nhiều góc độ.

Hình ảnh thử váy cưới của Kim Sa Rang gây xôn xao mạng xã hội.

Chiếc váy gây chú ý với phần cổ khoét sâu, những chi tiết đính hạt tinh tế cùng điểm nhấn lông vũ. Thiết kế ôm sát cơ thể giúp Kim Sa Rang khoe vóc dáng thon gọn, đồng thời tôn lên vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng vốn là hình ảnh quen thuộc của nữ diễn viên.

Khoảnh khắc Kim Sa Rang bất ngờ xuất hiện trong váy cưới nhanh chóng khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có đang chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là một trải nghiệm thú vị trong chuyến du lịch của nữ diễn viên tại New York.

Theo chia sẻ của Kim Sa Rang, cô đang có chuyến du lịch tại thành phố này và đã ghé một cửa hàng thời trang vintage ở khu SoHo để tham quan, đồng thời thử một số mẫu váy. Nữ diễn viên chú thích thêm: “Ngày thứ 2 trong chuyến du lịch New York, ngắm váy tại một cửa hàng vintage ở SoHo”.

Theo chia sẻ của Kim Sa Rang, cô đang có chuyến du lịch tại thành phố này và đã ghé một cửa hàng thời trang vintage ở khu SoHo để tham quan, đồng thời thử một số mẫu váy.

Diện chiếc váy cưới ôm sát, Kim Sa Rang tiếp tục nhận được nhiều lời khen nhờ vóc dáng mảnh mai và diện mạo trẻ trung ở tuổi 48. Xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái thanh lịch, quyến rũ đặc trưng.

Kim Sa Rang đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 trước khi chính thức bước vào lĩnh vực diễn xuất. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình, trong đó có bộ phim Trả Thù của TV Chosun, kết thúc phát sóng năm 2021.

Kim Sa Rang đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 trước khi chính thức bước vào lĩnh vực diễn xuất.

Sau bộ phim này, Kim Sa Rang không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh mà chủ yếu giao lưu với người hâm mộ thông qua mạng xã hội và YouTube. Việc nữ diễn viên bất ngờ khoe hình ảnh thử váy cưới vì thế càng khiến công chúng chú ý, dù hiện tại không có dấu hiệu cho thấy cô đang chuẩn bị kết hôn.