Kim Phú: Triển khai công tác tuyển quân năm 2027

Đại diện lãnh đạo xã Kim Phú trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 - Ảnh: N.Q

Năm 2026, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, xã Kim Phú đã tổ chức xét duyệt hồ sơ, lựa chọn và phát lệnh gọi nhập ngũ đối với 34 công dân, gồm 29 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 5 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và quản lý công dân trúng tuyển, địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng thời gian quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2027.

Thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Kim Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và thôn, bản thực hiện chặt chẽ các khâu rà soát nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt hồ sơ và quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2027.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Kim Phú đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.