Xã Kim Phú huy động các lực lượng chỉnh trang, làm đẹp tuyến đường hoa tại làng du lịch Tân Hoá - Ảnh: X.P

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú Hoàng Thanh Bình cho biết, đây là dịp quan trọng để địa phương quảng bá hình ảnh, giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng, từng bước khẳng định sức hấp dẫn của Kim Phú trên bản đồ du lịch Quảng Trị. Điểm nhấn nổi bật trong công tác chuẩn bị là việc chỉnh trang, làm đẹp tuyến đường dài hơn 2km tại làng du lịch Tân Hóa, trung tâm của Khu du lịch Kim Phú. Với gần 100 thùng phuy được trang trí thành những bồn hoa rực rỡ, bố trí dọc các tuyến đường, không gian yên bình của làng quê Tân Hóa đang khoác lên mình diện mạo mới đầy sức sống.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tích cực chỉnh trang cảnh quan, tạo các điểm check-in ấn tượng, trong đó có biểu tượng "I Love Kim Phú", góp phần tạo thêm sức hút đối với du khách.

Hưởng ứng Tuần lễ Văn hoá - Du lịch, xã Kim Phú sẽ ra mắt kênh truyền thông quảng bá thương hiệu du lịch "Visit Kim Phú" - Ảnh: X.P

Đặc biệt, trong hai ngày 23 và 24/11, tại sân vận động làng du lịch Tân Hóa, xã Kim Phú sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, hấp dẫn với các trò chơi truyền thống và hiện đại như: Đẩy gậy, đánh đu bóng chuyền; hội thi làm pồi cùng các gian hàng giới thiệu ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Các trò chơi dân gian truyền thống sẽ được tổ chức tại là du lịch Tân Hoá - Ảnh: X.P

Chương trình còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, ra mắt các kênh truyền thông quảng bá thương hiệu du lịch "Visit Kim Phú" và màn bắn pháo hoa tầm thấp, hứa hẹn mang đến không khí lễ hội vui tươi, sôi động.

Để các hoạt động diễn ra thành công, chính quyền xã Kim Phú đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, không gian tổ chức và huy động sự tham gia của người dân, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch.