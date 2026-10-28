Kim Phú: Khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân

Công tác khám sơ tuyển diễn ra nghiêm túc, đúng quy định - Ảnh: X.P

Tại buổi sơ tuyển, các thanh niên được kiểm tra thể lực, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, khai thác tiền sử bệnh tật và đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe, làm cơ sở cho các bước tuyển chọn tiếp theo.

Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, bảo đảm công tác sơ tuyển diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Năm nay, xã Kim Phú có 20 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân - Ảnh: X.P

Thông qua đợt sơ tuyển, xã Kim Phú tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi, thực hiện tốt các bước tuyển chọn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027.

Được biết, năm nay toàn xã Kim Phú có 20 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ địa phương.