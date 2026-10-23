Kim Phú: Hoàn thành 100% số hóa hồ sơ đảng viên

Đảng bộ xã Kim Phú đã hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên - Ảnh: X.P

Ngày 23/10, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Phú Đinh Tiến Dũng cho biết, tính đến hết ngày 22/10/2026, toàn Đảng bộ xã Kim Phú có 1.307 hồ sơ đảng viên được cập nhật lên cơ sở dữ liệu 4.0, đạt tỉ lệ 100%, không tính đảng viên thuộc khối Quân sự và Công an. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ, từng bước hiện đại hóa công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Cùng với việc hoàn thành số hóa hồ sơ, xã Kim Phú đang tích cực triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, hướng tới đổi mới phương thức tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả trao đổi, cập nhật nội dung công tác Đảng và hỗ trợ đảng viên thực hiện nhiệm vụ. Quá trình triển khai được gắn với điều kiện thực tế của từng chi bộ và khả năng tiếp cận công nghệ của đảng viên, bảo đảm việc sử dụng các nền tảng số thuận lợi, thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Phú cũng đang tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên. Đảng ủy phân công cán bộ đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Việc hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên và tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên là nền tảng để Đảng bộ xã Kim Phú xây dựng phương thức làm việc khoa học, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.