Kim Phú: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4 nhà 'Đại đoàn kết' cho hộ nghèo

Quang cảnh lễ khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Đinh Thị Phương - Ảnh: X.P

Gia đình bà Đinh Thị Phương (SN 1966), ở thôn Trung Hóa thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện hộ bà Phương có 7 thành viên là con, cháu cùng chung sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp, không bảo đảm sinh hoạt. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025, xã Kim Phú đã hỗ trợ bà Phương 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới, giúp gia đình có điều kiện cải thiện chỗ ở, từng bước ổn định cuộc sống.

Đây là 1 trong 4 hộ nghèo trên địa bàn xã Kim Phú được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trong đợt này. Trong đó, hỗ trợ 3 hộ xây dựng nhà mới, mỗi hộ 50 triệu đồng; 1 hộ sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 25 triệu đồng.

Đợt này, toàn xã Kim Phú có 4 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà "Đại đoàn kết" - Ảnh: X.P

Những ngôi nhà "Đại đoàn kết" được xây dựng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Kim Phú đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.