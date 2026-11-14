Kim Ny Ngọc là ai? Nữ ca sĩ sở hữu kênh YouTube triệu người đăng ký, từng có nhiều MV hàng triệu lượt xem

Thông tin ca sĩ Kim Ny Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến phim ca nhạc Huy Bến xe đang khiến tên tuổi nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm của công chúng.

Không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình giải trí lớn, Kim Ny Ngọc lại có lượng khán giả riêng trên nền tảng YouTube, đặc biệt với những ca khúc nhạc trẻ, pop ballad và các bản remix.

Ít ai biết, trước khi theo đuổi nghệ thuật, nữ ca sĩ từng tốt nghiệp đại học và lựa chọn rẽ hướng sang con đường ca hát.

Kim Ny Ngọc là ai?

Kim Ny Ngọc tên thật là Lê Thanh Ngọc, sinh năm 1992 tại Vĩnh Long. Theo các thông tin tiểu sử được báo chí đăng tải, cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế trước khi chính thức theo đuổi con đường ca hát từ năm 2014.

Kim Ny Ngọc ( Ảnh FBNV)

Không lựa chọn dòng nhạc quá kén người nghe, Kim Ny Ngọc tập trung vào những ca khúc nhạc trẻ có giai điệu dễ nhớ, nội dung xoay quanh tình yêu, chia ly và những cảm xúc trong các mối quan hệ.

Nữ ca sĩ từng hợp tác với nhạc sĩ Khánh Đơn trong một số sản phẩm như Khi chọn yêu anh, Bao lần em khóc và Em sợ định mệnh.

Bên cạnh đó, cô còn được biết đến qua các ca khúc Em sẽ sống khác, Tình yêu hết hạn rồi, Đối với anh em không còn cảm giác, Chia tay ai không buồn, Để anh rời xa và Tình khúc chia ly.

Các sản phẩm này chủ yếu hướng đến nhóm khán giả yêu thích nhạc trẻ, pop ballad và những ca khúc mang màu sắc tâm trạng.

Dù không phải cái tên thường xuyên góp mặt trong những bảng xếp hạng âm nhạc lớn, Kim Ny Ngọc vẫn xây dựng được lượng người nghe riêng nhờ phát hành sản phẩm trên nền tảng trực tuyến và duy trì hoạt động biểu diễn.

Kim Ny Ngọc sở hữu kênh YouTube hơn một triệu người đăng ký

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp Kim Ny Ngọc là hoạt động trên YouTube.

Theo thông tin được báo chí ghi nhận vào ngày 14/11/2026, kênh YouTube của nữ ca sĩ có khoảng 1,16 triệu người đăng ký, đạt mốc đủ điều kiện nhận Nút Vàng YouTube.

Ảnh chụp màn hình kênh Youtube Kim Ny Ngọc

Nhiều sản phẩm âm nhạc của cô thu hút hàng triệu lượt xem, đặc biệt là những bản phối remix có tiết tấu sôi động, phù hợp với thị hiếu của một bộ phận khán giả nghe nhạc trực tuyến.

Trong đó, Mặc kệ người ta nói Remix, kết hợp cùng PSmX Pro, ghi nhận khoảng 14,5 triệu lượt xem. Một sản phẩm khác là liên khúc Vào đời – Cười lên bạn nhé Remix, kết hợp Pia Pro, cũng thu hút hơn 7,3 triệu lượt xem.

Bên cạnh những sản phẩm remix, Kim Ny Ngọc còn thực hiện nhiều MV theo phong cách kể chuyện, sử dụng các tình huống tình cảm để tạo điểm nhấn cho ca khúc.

Việc kết hợp âm nhạc với hình ảnh và câu chuyện giúp nữ ca sĩ phát triển nội dung trên YouTube, thay vì chỉ tập trung phát hành các bản thu âm đơn thuần.

Ngoài YouTube, cô cũng duy trì hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ hình ảnh biểu diễn, đời sống cá nhân và những chuyến đi.