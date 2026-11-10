Kim Ngân: Ứng phó với nguy cơ sạt lở, nước lũ dâng cao tại các ngầm tràn

Đại diện lãnh đạo UBND xã Kim Ngân kiểm tra tình hình sạt lở đất đá trên địa bàn - Ảnh: TTDVTH

Qua công tác kiểm tra, UBND xã Kim Ngân ghi nhận tại Km28-Km30 thuộc Quốc lộ 9C đoạn qua địa bàn đã xuất hiện tình trạng sạt lở khá nghiêm trọng.

Cụ thể, đất đá từ mái taluy dương sạt trượt xuống phủ kín mặt đường ước tính hàng trăm m3 đá, khiến nhiều phương tiện giao thông không thể lưu thông.

Lực lượng chức năng túc trực tại những vị trí xung yếu để cảnh báo, hỗ trợ người dân - Ảnh: TTDVTH

Bên cạnh đó, tình trạng nước sông, suối dâng cao còn gây ngập và chảy xiết tại nhiều vị trí ngầm tràn, như: Ngầm Km25 Quốc lộ 9B, ngầm Tân Ly, ngầm Bạch Đàn, ngầm Bang và nhiều khu vực ngầm tràn khác trên địa bàn xã, làm chia cắt giao thông cục bộ.

Hiện, trên địa bàn xã Kim Ngân vẫn đang tiếp tục có mưa vừa, mưa to nên nguy cơ sạt lở đất đá, ngập sâu tại các ngầm tràn vẫn còn tiếp diễn. Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến khó lường của thời tiết, UBND xã Kim Ngân đã khuyến cáo người dân, phương tiện giao thông tuyệt đối không đi vào vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn.

Các lực lượng chức năng ở xã Kim Ngân hỗ trợ di dời người dân, trẻ em ra khỏi vị trí xung yếu - Ảnh: TTDVTH

Đặc biệt, lãnh đạo UBND xã chỉ đạo lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ để triển khai công tác bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản tại những vị trí xung yếu; khẩn trương lắp biển cảnh báo nguy hiểm và kiên quyết ngăn người cùng phương tiện qua lại các điểm sạt lở, ngập sâu; chủ động liên hệ với lực lượng quản lý đường bộ để có phương án xử lý lượng đất đá đổ xuống đường, kịp thời bảo đảm giao thông thông suốt...