Đảng bộ xã Kim Ngân hiện có 36 tổ chức đảng trực thuộc; trong đó, có 4 đảng bộ (với 16 chi bộ trực thuộc) và 32 chi bộ (13 chi bộ bản và 7 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 1 chi bộ lực lượng vũ trang, 11 chi bộ cơ quan hành chính), với tổng số 786 đảng viên. Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả, vai trò công tác KTGS và kỷ luật của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Ngân đã kịp thời quán triệt, phổ biến đầy đủ các quy định, quyết định của cấp trên đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đảng viên.

Ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy xã Kim Ngân đã ban hành kế hoạch KTGS của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy; thành lập các đoàn KTGS, đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp làm trưởng đoàn. Trong năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Ngân đã thành lập 2 đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng, 6 đảng viên.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Bru-Vân Kiều ở xã Kim Ngân đạt nhiều kết quả tích cực - Ảnh: V.M

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đối với 2 chi ủy chi bộ và 2 bí thư chi bộ các bản Ho-Rum, Eo Bù-Chút Mút; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với các chi bộ, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ thôn An Mã, Cẩm Ly; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với chi ủy chi bộ bản Km14, Khe Sung; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với Đảng ủy Trường mầm non Ngân Thủy…

Thông qua công tác kiểm tra, Đảng ủy xã Kim Ngân nhận thấy, phần lớn tổ chức đảng và đảng viên đều chấp hành nghiêm túc và đúng quy định. Đối với những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra, Đảng ủy xã Kim Ngân yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc tiếp thu, xây dựng lộ trình khắc phục dứt điểm, không để tái diễn sai phạm.

Cùng với nhiệm vụ kiểm tra, hoạt động giám sát cũng được Đảng ủy xã Kim Ngân duy trì thực hiện thường xuyên đối với các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy xã và cá nhân các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã quản lý.

Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các vấn đề trọng tâm, như: Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031…

Trong năm, Đảng ủy xã cũng đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng và 4 đảng viên, gồm: Việc thực hiện về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đối với chi ủy chi bộ và cá nhân Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ bản Khe Giữa; về công tác tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới đối với Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường mầm non Kim Thủy; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới đối với Chi bộ Hạt Kiểm lâm Kim Ngân; việc xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế làm việc của Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trường mầm non Lâm Thủy; trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ bản An Bai, Còi Đá… Thông qua giám sát, cấp ủy đã kịp thời nhắc nhở, giúp các tổ chức đảng, đảng viên nhận diện sớm nguy cơ sai phạm để điều chỉnh, khắc phục kịp thời.

Nhờ làm tốt công tác KTGS với tinh thần khách quan, công tâm, không có vùng cấm, kể từ khi vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp đến nay, Đảng ủy xã Kim Ngân đã xem xét, thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 3 đảng viên vi phạm. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được Đảng ủy xã Kim Ngân thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Ngân Đỗ Trung Quân, bước sang năm 2027, cấp ủy sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng và các quy định của cấp trên; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy đối với công tác KTGS; giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát… Ngoài ra, Đảng ủy xã sẽ chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên ngay khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa công tác KTGS của Đảng với hoạt động thanh tra, điều tra và giám sát của HĐND, MTTQ các cấp.