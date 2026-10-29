Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu đạt mốc 1.000 tỷ USD

Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính đến ngày 29-10-2026, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 493,64 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD, tăng 37,6%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Cục Hải quan dự kiến, cả năm 2026, trị giá xuất khẩu hàng hóa tăng trên 25%, vượt mục tiêu tăng trưởng 15-16% mà Chính phủ đề ra. Kết quả này đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều biến động do xung đột địa chính trị, giá năng lượng tăng và áp lực lạm phát tại các nền kinh tế lớn, tác động trực tiếp đến hoạt động thương mại của một nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu đạt mốc 1.000 tỷ USD

Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục thiết lập những cột mốc mới. Kim ngạch đạt 100 tỷ USD năm 2007, tăng lên 500 tỷ USD năm 2019 và vượt 900 tỷ USD năm 2025. Đến năm 2026, Việt Nam chính thức chạm mốc 1.000 tỷ USD.

Trong giai đoạn 2016-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 6.120 tỷ USD, bình quân 612 tỷ USD mỗi năm. Nếu năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 351,38 tỷ USD thì đến năm 2025, con số này đã tăng lên 929,92 tỷ USD, gấp 2,65 lần. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn đạt khoảng 11%/năm.

Theo Cục Hải quan, Việt Nam hiện đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu, thứ 20 về nhập khẩu và duy trì vị trí thứ hai trong ASEAN, sau Singapore. Những kết quả này gắn với quá trình mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đàm phán và thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA), qua đó tạo điều kiện đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu và khai thác lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Tính đến ngày 29-10-2026, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Xuất khẩu sang nhiều thị trường có FTA tiếp tục tăng, như Nhật Bản tăng 18,6%, Hàn Quốc tăng 19,1%, Canada tăng 14,4% và Mexico tăng 42,5%. Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là hai đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Xét theo cơ cấu doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn trong hoạt động thương mại. Tính từ đầu năm đến hết ngày 29-10-2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực này đạt 778 tỷ USD, chiếm 77,5% tổng kim ngạch cả nước, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16%.

Cùng với sự mở rộng quy mô thương mại, công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan tiếp tục được đẩy mạnh; đồng thời, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế