Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt mốc lịch sử 1.000 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh

Theo Cục Hải quan, năm 2026, tình hình chiến sự và các xung đột địa chính trị trên thế giới đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc và nhịp độ thương mại toàn cầu. Giá năng lượng tăng cao kéo theo chi phí sản xuất tăng, khiến lạm phát gia tăng nhanh tại nhiều nền kinh tế lớn. Là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động này.

Dù vậy, tính đến ngày 29/10/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt 1.000 tỷ USD, trong khi còn hơn 2 tháng mới kết thúc năm.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt khoảng 493,64 tỷ USD, tăng 105,56 tỷ USD, tương đương 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD, tăng 138,72 tỷ USD, tương đương 37,6%.

Cục Hải quan dự kiến cả năm 2026, trị giá xuất khẩu hàng hóa tăng trên 25%, vượt mục tiêu tăng trưởng 15-16% mà Chính phủ đề ra tại Phụ lục IV Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Đây là cột mốc tiếp nối quá trình tăng trưởng liên tục của thương mại quốc tế Việt Nam kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 100 tỷ USD năm 2007, 200 tỷ USD năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015, 400 tỷ USD năm 2017, 500 tỷ USD năm 2019, 600 tỷ USD năm 2021, 700 tỷ USD năm 2022 và 900 tỷ USD năm 2025. Đến năm 2026, Việt Nam chính thức chạm mốc 1.000 tỷ USD.

Giai đoạn 2016-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 6.120 tỷ USD, bình quân 612 tỷ USD mỗi năm. Nếu năm 2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 351,38 tỷ USD thì đến năm 2025, con số này đã tăng lên 929,92 tỷ USD, gấp 2,65 lần, tương ứng tăng 578,54 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu bình quân giai đoạn này đạt 11%/năm.

Vị thế thương mại quốc tế tiếp tục được củng cố

Theo Cục Hải quan, Việt Nam hiện xếp thứ 18 thế giới về xuất khẩu và thứ 20 thế giới về nhập khẩu. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam giữ vị trí thứ hai, sau Singapore. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng là nỗ lực thiết lập quan hệ đối tác với các quốc gia, trong đó có các đối tác chiến lược toàn diện, cùng việc đàm phán, tham gia và ký kết các thỏa thuận, hiệp định thương mại. Những hoạt động này góp phần tạo cú hích cho xuất khẩu, mở rộng và đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là nông sản, thủy sản và các mặt hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh.

Tính đến ngày 29/10/2026, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Cùng với việc mở rộng quan hệ thương mại, các bộ, ngành và địa phương đã tăng cường rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách, cắt giảm thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai cải cách toàn diện, từ tinh gọn bộ máy, hoàn thiện cơ chế, chính sách đến đẩy mạnh quản lý rủi ro và số hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng thực hiện mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện.

Các hệ thống công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động thương mại. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được tăng cường, góp phần bảo vệ doanh nghiệp hoạt động chân chính và uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp FDI đóng góp 77,5% tổng kim ngạch

Xét theo khu vực doanh nghiệp, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 29/10/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 778 tỷ USD, chiếm 77,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường, xuất khẩu sang các đối tác có hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cụ thể, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 18,6%, Hàn Quốc tăng 19,1%, Canada tăng 14,4% và Mexico tăng 42,5%. Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Xét theo nhóm hàng, ba nhóm có trị giá xuất khẩu, nhập khẩu cao nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của ba nhóm hàng này đạt 532 tỷ USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới liên tục biến động, ngành Hải quan tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi thương mại, bảo đảm an ninh kinh tế, giữ vững chủ quyền quốc gia và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Theo Cục Hải quan, kết quả xuất nhập khẩu đạt mốc 1.000 tỷ USD là thành quả từ quyết tâm của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành và nỗ lực của toàn xã hội. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam tiếp tục khẳng định hình ảnh một nền kinh tế năng động, tin cậy và hội nhập sâu rộng.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều cơ hội và thách thức. Việc duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường sẽ là những nội dung quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố vị thế thương mại của Việt Nam và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.