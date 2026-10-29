Kim ngạch xuất nhập khẩu trong 10 tháng tăng 32,3%, vượt mốc 1.000 tỷ USD

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: Vietnam+)

Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 1.010,6 tỷ USD, vượt mốc 1.000 tỷ USD. Riêng tháng 10/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu tăng mạnh, công nghiệp chế biến giữ vai trò chủ lực

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tạo động lực tích cực để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% trong cả năm 2026.

Tăng trưởng xuất khẩu được ghi nhận ở cả khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về thị trường, xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng tích cực tại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và ASEAN.

Cán cân thương mại tháng 10/2026 ước xuất siêu 6,8 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu. Như vậy, mức nhập siêu lũy kế 10 tháng là khoảng 12,7 tỷ USD.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò quan trọng của thương mại hàng hóa đối với tăng trưởng kinh tế.

Hướng tới tăng trưởng cao, nâng hàm lượng công nghệ

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng tăng trưởng cao, phát triển theo chiều sâu và đa dạng hóa thị trường.

Theo dự thảo, xuất nhập khẩu hàng hóa được kỳ vọng góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân được đặt mục tiêu đạt 15-16%/năm; nhập khẩu tăng bình quân 12-13%/năm trong giai đoạn này.

Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu vào nhóm 10 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất và nhóm 10 nước có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Dự thảo cũng đặt mục tiêu cán cân thương mại hàng hóa giai đoạn 2026-2030 đạt thặng dư bền vững. Tỷ trọng xuất siêu trên tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn này đạt 3-6%, đến năm 2045 đạt 7-10%.

Cùng với tăng trưởng về quy mô, xuất nhập khẩu được định hướng phát triển theo chiều sâu, nâng cao hàm lượng chế biến và khoa học-công nghệ.

Cụ thể, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước được đặt mục tiêu đạt khoảng 28-30% vào năm 2030 và khoảng 38-40% vào năm 2045.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến hoặc đã tinh chế trong tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 89-90% vào năm 2030 và trên 92% vào năm 2045. Tỷ lệ giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo được đặt mục tiêu tăng lên khoảng 50% vào năm 2030 và trên 55% vào năm 2045.

Đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực tuân thủ

Một định hướng quan trọng khác trong dự thảo là đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, giảm mức độ tập trung, phát triển hợp lý cả về chiều rộng và chiều sâu.

Đến năm 2030, dự thảo đặt mục tiêu không có thị trường xuất khẩu nào chiếm quá 25% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhằm bảo đảm mức độ phân tán thị trường, hạn chế tổn thương trước các cú sốc thương mại. Đồng thời, không có thị trường nhập khẩu nào chiếm quá 35% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Tỷ trọng xuất khẩu cộng gộp sang ba thị trường hoặc khu vực lớn nhất được định hướng giảm xuống dưới 55% vào năm 2030 và dưới 50% vào năm 2045.

Về độ phủ thị trường, số thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD được đặt mục tiêu đạt trên 45 thị trường vào năm 2030 và 55 thị trường vào năm 2045.

Tỷ trọng xuất khẩu sang nhóm thị trường mới, gồm Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh, dự kiến được nâng lên khoảng 10% vào năm 2030 và khoảng 15% vào năm 2045.

Trong quý 4/2026, Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực tuân thủ. Trọng tâm là khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, mở rộng các thị trường mới.

Cùng với đó, Bộ Công Thương chú trọng nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và minh bạch chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương cũng triển khai đồng thời các nhiệm vụ khác gồm thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch; mở rộng các thỏa thuận, nghị định thư về kiểm dịch nông sản; tăng cường đầu tư hạ tầng logistics lạnh và chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói, đáp ứng quy định của từng thị trường đối tác./.