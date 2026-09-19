Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng đạt hơn 361 triệu USD

Xuất nhập khẩu ô tô qua Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng.

Có 190 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng. Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu đạt 3.506 tờ khai, trong đó xuất khẩu 2.621 tờ khai, nhập khẩu 885 tờ khai.

Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 240,26 triệu USD, đạt 25,48% kế hoạch; nhập khẩu đạt hơn 121,48 triệu USD, đạt 24,79% kế hoạch tỉnh giao. Đáng chú ý, giá trị hàng hóa giám sát qua khu vực cửa khẩu đạt hơn 432,05 triệu USD, bằng 135,44% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và hàng hóa giám sát đạt hơn 793,8 triệu USD, bằng 45,31% kế hoạch tỉnh giao. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu gồm ô tô, than, men, hàng tạp hóa, bia, nông sản. Hàng hóa giám sát chủ yếu là hạt điều, cà phê, hàng tiêu dùng, nội tạng đông lạnh. Trong 9 tháng, cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng làm thủ tục thêm cho hai nhóm hàng mới là hàng quá cảnh và hàng tạm nhập tái xuất.

Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu được các lực lượng chức năng duy trì chặt chẽ; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa. Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số, hướng tới xây dựng cửa khẩu thông minh tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Trong 9 tháng, số thu ngân sách tại khu vực cửa khẩu đạt hơn 967,8 tỷ đồng, bằng 53,18% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng đạt hơn 33,4 tỷ đồng, bằng 119,35% kế hoạch tỉnh giao.