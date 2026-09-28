Kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai tăng 79%

Hoạt động giao thương qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ Kim Thành Lào Cai.

Theo đồng chí Trần Anh Tú, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng hải quan cửa khẩu luôn tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, bảo đảm đúng quy trình thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa nhanh chóng, đúng thời gian quy định.

Trong 9 tháng đầu năm 2026 đã có 715 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,975 tỷ USD, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2025 do kim ngạch một số mặt hàng xuất, nhập khẩu có giá trị kim ngạch cao tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

Công tác thu ngân sách nhà nước đạt mức cao, trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 989,26 tỷ đồng, đạt 93,8% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và 79,1% chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giao; đạt 74,2% chỉ tiêu Cục Hải quan giao, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Công tác thu hồi nợ thuế cũng đạt kết quả khả quan. Số thu hồi nợ thuế cưỡng chế trong kỳ đạt 1,555 tỷ đồng và đơn vị tiếp tục rà soát hồ sơ nợ thuế để thực hiện các bước đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ theo quy định.

Trong 9 tháng qua, tổng số vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới là 55 vụ, trị giá hơn 2,374 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế tình hình hoạt động qua cửa khẩu vẫn phức tạp, gây nhiều khó khăn cho lực lượng hải quan như: Doanh nghiệp khai sai tên mã hàng hóa để nhằm mục đích trốn thuế, trà trộn hàng hóa có giá trị cao không khai báo Hải quan nhằm mục đích buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nhập khẩu vào trong nước. Cư dân biên giới, hành khách xuất nhập cảnh lợi dụng hàng hóa miễn thuế trong danh mục hàng hóa được phép mua bán, trao đổi cư dân biên giới để xé lẻ, cất giấu trong hàng hóa trong danh mục, lợi dụng kẽ hở của lực lượng Hải quan, Biên phòng để thẩm lậu và gom hàng trong nội địa….

Lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.

Để công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trong 3 tháng còn lại của năm 2026 qua cửa khẩu thuận lợi, theo Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai Trần Anh Tú cần thực hiện một số giải pháp căn cơ như sau:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2026, đề ra các giải pháp hiệu quả để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, Lãnh đạo Chi cục, thường xuyên nắm bắt tình hình cửa khẩu, biên giới để có biện pháp điều hành kỷ luật kỷ cương hành chính cho cán bộ, công chức về nhận thức chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất cao nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2026.

Đẩy mạnh các biện pháp thu nộp ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế; tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc, thu hồi, xóa nợ tiền thuế. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách đã được giao năm 2026.

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý Hải quan trên nền tảng Cửa khẩu số khi giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh theo đúng quy trình thủ tục hải quan. Thực hiện công tác thu thập thông tin quản lý rủi ro, công tác kiểm tra sau thông quan... theo đúng quy định.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong địa bàn quản lý, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.