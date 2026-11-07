Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 hướng tới mốc 1.200 tỷ USD

Quyết định giải thể nhà máy tại Bàu Bàng của một tập đoàn giày dép Đan Mạch cho thấy chi phí nhân công thấp không còn là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Sự dịch chuyển sản xuất của khối ngoại đang phản ánh một thực tế lớn hơn về năng lực nội tại và vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.