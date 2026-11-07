Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 hướng tới mốc 1.200 tỷ USD
10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, xác lập kỷ lục mới về quy mô thương mại. Kết quả này cho thấy sức bật của hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố nội lực sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của doanh nghiệp trong nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kim-ngach-xuat-nhap-khau-nam-2026-huong-toi-moc-1200-ty-usd-246261107111907169.htm