Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD

Chiều 12/11, báo cáo, làm rõ một số vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2027, cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 6 - 6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 36 - 38% GDP.

Thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phân tích, đánh giá, đóng góp sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm và sát thực tiễn của các đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Quang cảnh phiên chất vấn chiều 12/11

Đề cập đến công tác điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành, tạo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, nhanh và bền vững.

Theo Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí đầu vào, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế; giảm 2% giá điện sau nhiều năm giá điện chủ yếu tăng; triển khai hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2027.

Với các chính sách miễn, giảm thuế, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 256,7 ngàn tỷ đồng trong năm 2026. Cùng với chính sách tài khóa, Chính phủ đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá, góp phần ổn định giá trị đồng tiền và sức mua của người dân.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, bình quân tỷ giá liên ngân hàng 10 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng 0,63% so với bình quân năm 2025. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên đã giảm từ 1,5 - 2%.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng báo cáo, làm rõ một số vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Chính phủ cũng điều hành chặt chẽ giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, không tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2026; quyết liệt xử lý các sai phạm, đẩy mạnh điều chỉnh, cải cách trong những lĩnh vực thiết yếu như xăng dầu, điện, y tế, nông nghiệp nhằm giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế, nâng cao năng suất, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ triển khai chủ động, kịp thời, linh hoạt và đồng bộ các chính sách, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%. Thủ tướng đánh giá đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng, giá xăng thế giới tăng từ 76 - 78% so với đầu năm, giá dầu diesel tăng khoảng 109%, giá nguyên vật liệu và nhiều mặt hàng tăng mạnh, gây bất ổn tại nhiều quốc gia.

Thu ngân sách đạt 2,44 triệu tỷ đồng, xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD

Về huy động và sử dụng các nguồn lực phục vụ tăng trưởng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư công.

Theo số liệu cập nhật, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến cuối tháng 9/2026 đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán và tăng 11% so với cùng kỳ, trong điều kiện đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn trên 366.000 tỷ đồng tiền thuế, phí và lệ phí.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn

Trong 10 tháng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD; riêng tháng 10, xuất siêu đạt 7,31 tỷ USD.

“Những kết quả trên cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và thực chất của nền kinh tế trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững”, Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ đặc biệt quan tâm triển khai các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trong 10 tháng, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 578.000 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội. Từ ngày 1/5/2026, lương cơ sở tăng 8%; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ mức 25% lên 55%. Chính phủ cũng mở rộng phạm vi áp dụng, quy định cụ thể mức phụ cấp đối với nhân viên y tế từ 30 - 80%; thúc đẩy chính sách khám sức khỏe, mở rộng đối tượng hưởng và nâng phụ cấp đối với giáo viên.

Đáng chú ý, một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu triển khai chính sách này trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2028 - 2029, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, Chính phủ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và điều kiện chăm sóc sức khỏe, học tập của người dân.

Cần huy động nguồn lực rất lớn phục vụ mục tiêu tăng trưởng rất cao

Thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức, tồn tại được các đại biểu Quốc hội chỉ ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tại hội trường

Thủ tướng cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, năm 2027 cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 36 - 38% GDP, tương đương 6 - 6,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 27 - 29% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Để huy động đủ nguồn lực, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, bố trí chi đầu tư công; phát hành các loại hình trái phiếu, huy động vốn ODA và các nguồn tín dụng; tăng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đồng thời, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ tiếp tục xác định củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là nhiệm vụ ưu tiên. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch giá cả thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động xây dựng các kịch bản điều hành và giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Chính phủ là lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển. Theo đó, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.