Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng 24,5%

Phát biểu tại họp báo thường kỳ quý III/2026 do Bộ Công Thương tổ chức chiều 7/10, ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Công Thương) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Ở trong nước, nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu đầu vào cho sản xuất, đầu tư mở rộng của khu vực FDI và đơn hàng xuất khẩu đồng loạt tăng cao, kéo theo nhu cầu lớn về điện, nguyên nhiên liệu và máy móc; cùng lúc đó, tiêu dùng nội địa, du lịch và dịch vụ tiếp tục khởi sắc nhờ các chương trình kích cầu.

Quang cảnh cuộc họp

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, Quý III và 9 tháng đạt nhiều kết quả tích cực, ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Riêng ngành Công Thương, hoạt động sản xuất, thương mại và năng lượng nhìn chung duy trì xu hướng khả quan.

Theo đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng IIP tháng 9 tăng 16,65% so với cùng kỳ và tăng 3,26% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng tăng 12,33%, sát kịch bản 9 tháng (12,28%); Tăng tốc qua các quý (quý I 10,5%, quý II 11,2%, quý III 14,8%); Công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính, tăng 12,93% (riêng tháng 9 tăng 17,12%). Tuy nhiên, tăng trưởng công nghiệp chưa đồng đều giữa các địa phương; một số trung tâm công nghiệp lớn vẫn tăng dưới ngưỡng mục tiêu. Vì vậy, việc duy trì tốc độ tăng cao của chế biến, chế tạo trong quý IV có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm.

Thị trường trong nước tiếp tục là bệ đỡ của tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ và tăng 1,7% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%, nằm trong dải mục tiêu cả năm và vượt kế hoạch 9 tháng 1,4%. Quý III ước đạt khoảng 2.039 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5%. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn được hỗ trợ nhiều hơn bởi dịch vụ, do đó cần tiếp tục củng cố sức mua hàng hóa để tạo tác động lan tỏa mạnh hơn tới sản xuất trong nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng mạnh 24,5% (riêng tháng 9 tăng 39,1%, đạt mức cao nhất từ đầu năm). Khu vực FDI chiếm 80,6% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 29,2%, khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 8,1%; tăng trưởng tập trung chủ yếu vào nhóm điện tử, máy móc và thiết bị. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng tăng 36,7%, trong đó khoảng 90,5% là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và gia công hàng xuất khẩu.

Đặc biệt, tiếp tục bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và đời sống. Điện sản xuất và nhập khẩu 9 tháng đạt 266,58 tỷ kWh, tăng 9,65% so với cùng kỳ, đạt khoảng 76% kế hoạch năm; tháng 9 đạt 30,73 tỷ kWh, tăng 11,95%. Điện thương phẩm đạt 237,19 tỷ kWh, tăng 9,66%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 122,18 tỷ kWh (tăng 8,32%), khu vực thương mại, khách sạn, nhà hàng tăng 13,61%. Tỷ lệ dự phòng công suất nguồn khoảng 26 %, cao hơn mục tiêu 21,8%. Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, không để đứt gãy dù giá dầu thế giới biến động.

Thương mại điện tử tiếp tục phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT đạt 68%, vượt mục tiêu. Tuy nhiên, quy mô thị trường B2C mới tăng 19,5%, chưa đạt mục tiêu 20-22%. Trọng tâm quý IV cần chuyển mạnh từ mở rộng mức độ tham gia sang nâng cao hiệu quả giao dịch, chất lượng dịch vụ và năng lực quản lý nền tảng số.

Theo ông Bùi Huy Sơn, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, bước sang Quý IV, nền kinh tế nói chung và ngành công thương nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Bộ sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026. Cụ thể, Bộ tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất công nghiệp, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về đơn hàng, nguyên vật liệu; hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo; đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án công nghiệp lớn, có khả năng tạo ngay sản lượng mới vào vận hành trong năm.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm; rà soát, cập nhật phương án vận hành hệ thống điện theo các kịch bản phụ tải đỉnh điểm cuối năm, bảo đảm đủ nguyên nhiên liệu cho phát điện. Cập nhật liên tục diễn biến giá dầu và các tuyến vận tải quốc tế; chủ động đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, phối hợp linh hoạt các công cụ điều tiết giá, thuế, phí và dự trữ quốc gia nhằm bình ổn thị trường trong nước, giảm thiểu tác động của cú sốc giá từ bên ngoài.

Tập trung khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, mở rộng các thị trường mới; nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ...

Cùng với đó, kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước, tập trung triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng quy mô lớn, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, kết nối cung - cầu hàng hóa và phát triển hạ tầng thương mại hiện đại.

Đặc biệt, Bộ tăng tốc phát triển thương mại điện tử gắn với quản lý thị trường số lành mạnh, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa tăng trưởng TMĐT B2C đạt dải mục tiêu 20-22%. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh ứng dụng chuyển đổi số và tham gia sàn TMĐT xuyên biên giới. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, xác thực thông tin người bán, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên không gian mạng.

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh.