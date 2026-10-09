Kim ngạch xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia tăng mạnh

Theo số liệu từ Cục Hải quan ngày 9/10, trong tháng 9/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Malaysia đạt 2,12 tỷ USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 689 triệu USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 47,3% YoY.

Tính chung 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai nước đạt 17,3 tỷ USD, bao gồm 5,67 tỷ USD xuất khẩu sang Malaysia, tăng 46,3% YoY và nhập khẩu đạt 11,7 tỷ USD, tăng 43% YoY.

Một mặt hàng xuất khẩu đạt trị giá tỷ USD

Đứng đầu trong danh mục kim ngạch xuất khẩu sang Malaysia 9 tháng năm nay là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 1,7 tỷ USD, tăng 169% so với mức 657 triệu USD tại cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai và thứ ba lần lượt là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 577,7 triệu USD, tăng 55,3% YoY; điện thoại và linh kiện đạt 352 triệu USD, tăng 17,8% YoY.

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu có kim ngạch trên 100 triệu USD còn bao gồm sắt thép đạt 356 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 21% YoY, đạt 163 triệu USD; dệt may với mức 144 triệu USD, tăng 19,7% YoY; sản phẩm hóa chất đạt 119 triệu USD, tăng 82,1% YoY.

Ở nhóm nông lâm thủy sản, các mặt hàng có kim ngạch trên 100 triệu USD lần lượt là gỗ và sản phẩm gỗ đạt 136,4 triệu USD, tăng 10,4% YoY; gạo đạt 149,7 triệu USD, giảm 13,8% YoY; cà phê đạt 128,7 triệu USD, giảm 25,9% YoY; thủy sản đạt 113,4 triệu USD, tăng 17,6% YoY.

Tổng kim ngạch 11 mặt hàng trên đạt 4,01 tỷ USD, chiếm 70% tỷ trọng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia.

Trong nhóm nông sản xuất khẩu, sắn và sản phẩm từ sắn đạt 14,4 triệu USD, tăng 77,7% YoY; hạt tiêu với trị giá 11,8 triệu USD, giảm 9,9% YoY; chè đạt 3,9 triệu USD, tăng 5,4% YoY.

Một số mặt hàng xuất khẩu sang Malaysia có mức tăng trưởng cao như dây điện và dây cáp điện tăng 134,7% YoY, lên mức 43,9 triệu USD; đồ chơi, dụng cụ, thể thao và bộ phận tăng 91,5% YoY, đạt 15,9 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép tăng 47% YoY, đạt 88,1 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia tăng 114%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có ba mặt hàng nhập khẩu từ Malaysia đạt trị giá tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,4 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm trước; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 1,22 tỷ USD, tăng 75,5% YoY.

Nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia, dù về lượng chỉ tăng 29% YoY lên 1,64 triệu tấn nhưng lại tăng mạnh 114% về giá trị kim ngạch, từ mức 838 triệu USD của cùng kỳ năm trước lên mức 1,79 tỷ USD của kỳ này.

Tổng kim ngạch ba mặt hàng trên đạt 7,45 tỷ USD, chiếm 63% tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia này.

Một số mặt hàng khác nhập khẩu từ Malaysia có trị giá lớn như hóa chất đạt 579 triệu USD, tăng 58,8% YoY; dầu mỡ động thực vật với trị giá 442 triệu USD, tăng 52,4% YoY; kim loại thường ở mức 380 triệu USD, giảm 20,8% YoY.

Việt Nam còn nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện với trị giá 303 triệu USD, tăng 10,4% YoY; chất dẻo nguyên liệu đạt 266 triệu USD, giảm 10,8% YoY; sản phẩm khác từ dầu mỏ với trị giá 237 triệu USD, tăng 268% so với mức 64,3 triệu USD.

Một số mặt hàng nhập khẩu trong kỳ cũng ghi nhận tăng cao như quặng và khoáng sản khác tăng 501% YoY, từ 9,6 triệu USD lên 57,7 triệu USD; phương tiện vận tải khác và phụ tùng cũng tăng mạnh 468% YoY, đạt 16,5 triệu USD; dược phẩm tăng 246% YoY, đạt 22,2 triệu USD.