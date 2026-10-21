Kim ngạch thương mại Việt Nam - Ba Lan duy trì đà tăng trưởng

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10/2026.

Chân dung Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Thông tin cơ bản Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan

Ông Donald Tusk sinh năm 1957, tốt nghiệp ngành lịch sử tại Đại học Gdansk, Ba Lan. Năm 1980, ông đồng sáng lập Hiệp hội Sinh viên Độc lập (NZS), tổ chức sau đó trở thành một phần của Phong trào Đoàn kết. Ông từng giữ vai trò Chủ tịch Phong trào Đoàn kết tại nơi làm việc và làm báo cho ấn phẩm tuần do phong trào xuất bản.

Năm 1991, ông được bầu làm nghị sĩ Thượng viện Ba Lan. Trong giai đoạn 1997-2001, ông là phát ngôn viên Thượng viện; từ năm 2001 đến năm 2005, giữ chức Phó Chủ tịch Thượng viện. Giai đoạn 2003-2007, ông lãnh đạo đảng Liên minh Công dân trung hữu (PO).

Ông Donald Tusk từng giữ cương vị Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan từ năm 2007 đến năm 2014, trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu giai đoạn 2014-2019, là chính trị gia Ba Lan đầu tiên đảm nhiệm vị trí này. Năm 2021, ông được bầu làm Chủ tịch đảng Liên minh Công dân. Tháng 12/2023, ông được Quốc hội Ba Lan bầu làm Thủ tướng.

Thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng

Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Quan hệ thương mại giữa hai nước có tính bổ sung, với các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm dệt may, giày dép, điện tử, đồ gỗ, nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Ba Lan máy móc, thiết bị, dược phẩm, hóa chất, sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Ba Lan năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch đạt hơn 2,6 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam duy trì xuất siêu, với kim ngạch xuất khẩu sang Ba Lan gần gấp 7 lần kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này.

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan trong năm 2025 chủ yếu gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng; hàng dệt may, giày dép, sản phẩm từ sắt thép, cà phê và thủy hải sản.

Trong khi đó, các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Ba Lan chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; dược phẩm; sữa và các sản phẩm từ sữa; mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh và thủy sản.

Sau năm 1990, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Ba Lan chuyển từ mô hình viện trợ truyền thống sang hợp tác dựa trên chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và hỗ trợ thể chế. Ba Lan chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi kinh tế, cải cách thị trường, quản trị công, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như quá trình hội nhập Liên minh châu Âu (EU).

Với tư cách là thành viên EU, Ba Lan tham gia các chương trình hỗ trợ phát triển dành cho Việt Nam thông qua các công cụ chung của EU, tập trung vào những lĩnh vực như phát triển bền vững, cải cách thể chế, chuyển đổi xanh, giáo dục - đào tạo và tăng cường năng lực quản lý.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Đây là dịp để hai bên thúc đẩy trao đổi, góp phần củng cố quan hệ song phương và khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai nước.