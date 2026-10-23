Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Singapore đạt mức kỷ lục mới. Ảnh minh hoạ.

Trong xuất khẩu hàng hóa, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đạt 34,3 tỷ SGD, tăng 46,7%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) đạt 60,1 tỷ SGD, tăng 54,4%.

Số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cũng cho thấy, trong 09 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với thế giới đã đạt gần 1.390 tỷ SGD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: Xuất khẩu đạt 743,4 tỷ SGD, tăng 38%; Nhập khẩu đạt 646,5 tỷ SGD, tăng 35,7%.

Trong xuất khẩu hàng hóa, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đạt 251 tỷ SGD, tăng 19,8%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) đạt 492,3 tỷ SGD, tăng 49,5%.

Trong 09 tháng đầu năm 2026, trao đổi thương mại của Singapore với 15 đối tác chính đa số duy trì tăng trưởng dương.

Trong đó, về giá trị trao đổi thì Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục tạm thời giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt 219,2 tỷ SGD, tăng 83,2% so với cùng kỳ năm 2025. Top 5 đối tác thương mại lớn nhất của Singapore còn có Trung Quốc (trao đổi song phương đạt 144,3 tỷ SGD, tăng 21%), Malaysia (140,1 tỷ SGD, tăng 30,2%), Hoa Kỳ (129 tỷ SGD, tăng 27,1%), và Hồng Công (90,6 tỷ SGD, tăng 44,9%).

Sau 09 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng 42,8 tỷ SGD, tăng 46,8% so với cùng kỳ 2025, trong đó: Xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 23,4 tỷ SGD, tăng 14,3%; Nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 19,4 tỷ SGD, tăng 123,2%.

Trong thương mại với Việt Nam trong 09 tháng đầu năm 2026, nếu tính cả giá trị tạm nhập tái xuất thì Singapore đang là nước xuất siêu với giá trị xuất siêu sang Việt Nam theo ghi nhận của phía bạn đạt 4 tỷ SGD. Còn nếu chỉ tính xuất khẩu hàng có xuất xứ nội địa thì Singapore đang là nước nhập siêu với giá trị nhập siêu đạt 12,9 tỷ SGD.

Riêng trong tháng 09 năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt gần 5,2 tỷ SGD, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: Xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt gần 3 tỷ SGD, tăng 35,6%, Nhập khẩu từ Việt Nam đạt hơn 2,2 tỷ SGD, tăng 115,9%.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 657,4 triệu SGD, tăng 27,5%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt gần 2,3 tỷ SGD, tăng 38%.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt gần 42,8 tỷ SGD, tăng 46,8% so với cùng kỳ 2025. Đây là mức kỷ lục mới kim ngạch thương mại hai chiều, 9 tháng đầu năm 2026 đã vượt mưc kim ngạch cả năm 2025.