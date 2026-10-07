Kim ngạch hàng hóa mở tờ khai xuất nhập khẩu tại Lạng Sơn tăng 53,1% so với cùng kỳ

Cụ thể: Đến ngày 13/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh này đạt 86,13 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ (trong đó xuất khẩu 25,54 tỷ USD, nhập khẩu 60,59 tỷ USD).

Trong đó, tính riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 7,44 tỷ USD, đạt 110,3% kế hoạch, tăng 60,1% so với cùng kỳ (trong đó xuất khẩu 1,45 tỷ USD, nhập khẩu 5,99 tỷ USD). Ước 9 tháng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Lạng Sơn đạt 7,97 tỷ USD, đạt 118% kế hoạch, tăng 53,1% so với cùng kỳ (xuất khẩu 1,49 tỷ USD, đạt 63,1% kế hoạch, giảm 7,3%; nhập khẩu 6,48 tỷ USD, đạt 147,6% kế hoạch, tăng 80,2%). Hàng địa phương xuất khẩu ước đạt 149 triệu USD, đạt 74,1% kế hoạch, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Hà Mạnh Cường thông tin tại hội nghị.

Kết quả trên là nhờ tỉnh tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu chức năng (khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất 1 và một số dự án khác). Quyết liệt triển khai thực hiện đề án cửa khẩu thông minh, dự án khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc). Tăng cường trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc thống nhất triển khai các nội dung thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tổ công tác liên ngành và các lực lượng chức năng cũng chủ động theo dõi, kịp thời xử lý phát sinh, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa. Tăng cường kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực cửa khẩu, nhất là trong các đợt cao điểm, nhờ đó hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt kết quả tốt, hiệu suất thông quan rất cao, trung bình khoảng 1.600 - 1.900 xe/ngày, thời gian cao điểm lên tới 2.100 xe/ngày.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý IV/2026, Lạng Sơn sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; dự án "Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài". Tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu chức năng (khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất 1, khu phi thuế quan và một số dự án khác).

Tăng cường hội đàm, trao đổi, đàm phán với chính quyền địa phương phía Trung Quốc nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, thống nhất các giải pháp nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt là dịp cao điểm cuối năm giáp tết Nguyên đán; thúc đẩy sớm khôi phục lại hoạt động tại các cặp cửa khẩu phụ... giúp kinh tế cửa khẩu tiếp tục tăng trưởng.