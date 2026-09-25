Kim Min Ha sau khi giảm 17kg

Kim Min Ha gây chú ý khi khoe diện mạo cá tính trong bộ trang phục mang phong cách thời trang ma mị, tận dụng vóc dáng mảnh mai để tạo nên tổng thể mạnh mẽ và khác biệt.

Cụ thể, mới đây, Kim Min Ha đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: “Big big gratitude for having me to the most fabulous evening” (Tạm dịch: Vô cùng biết ơn vì đã cho tôi cơ hội tận hưởng một buổi tối tuyệt vời nhất).

Kim Min Ha gây chú ý khi khoe diện mạo cá tính.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện áo khoác da thiết kế phá cách. Thiết kế gây ấn tượng với phần bèo nhún được phóng đại, cổ áo dạng cape cùng những lớp vải bất đối xứng, tạo nên phom dáng mang tính tạo hình cao.

Kim Min Ha kết hợp áo khoác với quần da có độ phồng, boots cao cổ và túi mini. Sự kết hợp giữa chất liệu da, phom dáng mạnh và gam màu đen giúp nữ diễn viên tạo nên hình ảnh vừa cá tính, vừa có màu sắc tương lai.

Vóc dáng mảnh mai của Kim Min Ha cũng trở thành điểm được chú ý. Trước đó, nữ diễn viên từng gây bàn luận khi tiết lộ đã giảm 17kg trong khoảng 2 năm bằng cách ăn uống điều độ và tập luyện, không sử dụng các phương pháp hỗ trợ như Wegovy hay Mounjaro.

Kim Min Ha kết hợp áo khoác với quần da có độ phồng, boots cao cổ và túi mini.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC News Korea gần đây, Kim Min Ha từng chia sẻ việc giảm cân chủ yếu xuất phát từ yêu cầu của vai diễn. “Hơn 90% là vì vai diễn nên tôi giảm cân, nhưng tôi cũng từng suy nghĩ xem làm thế nào để có thể cho mọi người thấy một diện mạo mới của mình”, cô nói.

Nữ diễn viên cũng cho rằng ngoại hình có mối liên hệ rất mật thiết với công việc của cô. Tuy nhiên, Kim Min Ha nhấn mạnh cô không thay đổi bản thân để chạy theo một tiêu chuẩn sắc đẹp nhất định.

“Ngoại hình của tôi có liên quan rất mật thiết đến công việc. Không phải vì một vẻ đẹp được định hình theo khuôn mẫu, mà dù tôi tạo nên diện mạo của mình theo cách nào, tôi đều cảm thấy rất hài lòng. Tôi muốn tập trung vào vai diễn của mình”, Kim Min Ha từng chia sẻ.

Kim Min Ha được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi sau khi đảm nhận vai Kim Sun Ja thời trẻ trong series Pachinko của Apple TV+. Sắp tới, cô sẽ đảm nhận vai trò MC duy nhất tại lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, diễn ra ngày 6/10.

Kim Min Ha được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi sau khi đảm nhận vai Kim Sun Ja thời trẻ trong series Pachinko của Apple TV+.

Ở lĩnh vực diễn xuất, Kim Min Ha hiện đang quay bộ phim điện ảnh Netflix Let’s Shake Our Sun. Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm, xoay quanh Woori (Kim Min Ha), một cô gái khao khát phép màu nhưng đang dần héo úa vì không nhìn thấy ngày mai, và Taeyang (Lee Do Hyun), chàng trai bất chấp mọi thứ để trao cho cô một ngày mai. Cả hai tình cờ bị ràng buộc bởi một lời hứa, từ đó câu chuyện tình yêu bắt đầu.