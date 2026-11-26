Mới đây, Hồ Ngọc Hà đón sinh nhật, chính thức bước sang tuổi mới trong không khí hạnh phúc. Nhân dịp đặc biệt này, nữ ca sĩ nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và đông đảo khán giả. Trong số đó, lời nhắn gửi của Kim Lý dành cho bà xã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ gửi lời chúc mừng, nam diễn viên còn chia sẻ một khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai từ nhiều năm trước.

Cụ thể, Kim Lý đăng tải hình ảnh bên Hồ Ngọc Hà trong một buổi hẹn hò đặc biệt. Theo chia sẻ của nam diễn viên, đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong chuyện tình cảm của hai người, đồng thời đánh dấu bước ngoặt mở ra hành trình cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Kim Lý chia sẻ khoảnh khắc bên Hồ Ngọc Hà trong chuyến đi đặc biệt khi cả hai vừa hẹn hò.

Nhìn lại khoảnh khắc cũ, Kim Lý gửi lời chúc mừng sinh nhật đến vợ, thể hiện tình cảm dành cho người bạn đời đã đồng hành cùng anh trong nhiều năm.

Kim Lý bày tỏ: "Happy birthday to you my love, 35 is such a good age. This photo is from our very first trip. We spent a week together and who knew we would build a family and life together. I'm very grateful for that" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật em yêu. Bức ảnh này được chụp trong chuyến đi đầu tiên của chúng ta. Chúng ta đã dành một tuần bên nhau và ai mà ngờ được rằng sau đó cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình và cuộc sống như hiện tại. Anh thực sự biết ơn vì điều đó)

Sau cùng, Kim Lý hài hước tuyên bố với mong muốn cùng Hồ Ngọc Hà xây dựng tổ ấm bền vững cũng như tận hưởng khoảnh khắc đẹp của cuộc sống: "Let’s keep sharing drinks, laughter and love. Love you" (tạm dịch: Hãy tiếp tục cùng nhau chia sẻ những ly rượu, tiếng cười và tình yêu nhé. Yêu em).

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách Kim Lý lưu giữ những kỷ niệm tình yêu với Hồ Ngọc Hà. Không ít người cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nữ ca sĩ, đồng thời dành những lời khen cho tình cảm mà cặp đôi dành cho nhau. Với nhiều người hâm mộ, những khoảnh khắc đời thường như vậy còn đáng chú ý hơn cả những lời chúc được thể hiện bằng ngôn từ cầu kỳ.

Khán giả chúc mừng, ngưỡng mộ hôn nhân của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

Sau nhiều năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý hiện có cuộc sống gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi bén duyên sau khi hợp tác trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Từ những lần xuất hiện chung, cả hai dần công khai tình cảm và trở thành một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của làng giải trí Việt. Năm 2020, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chào đón cặp song sinh Lisa và Leon. Sự xuất hiện của hai nhóc tỳ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng gia đình của nữ ca sĩ.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Kim Lý còn thường xuyên xuất hiện bên Hồ Ngọc Hà tại các sự kiện, chương trình và những chuyến đi cùng gia đình. Nam diễn viên cũng dành nhiều thời gian chăm sóc các con, chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi bên Lisa và Leon trên mạng xã hội. Qua những hình ảnh được đăng tải, khán giả có thể thấy sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.

Gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà đang duy trì hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, đồng thời tiếp tục theo đuổi những dự án cá nhân. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, đảm nhận vai trò đại diện thương hiệu và tham gia những chương trình âm nhạc. Dù lịch trình công việc bận rộn, giọng ca sinh năm 1984 vẫn dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ.

Lisa và Leon cũng là những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ của Hồ Ngọc Hà. Hai bé thường xuyên xuất hiện trong các hình ảnh, video do bố mẹ chia sẻ, nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài đáng yêu và những biểu cảm tự nhiên. Nữ ca sĩ cũng không ít lần ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt, vui chơi và đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà bên Kim Lý.

Ở tuổi mới, Hồ Ngọc Hà tiếp tục có sự đồng hành của Kim Lý trong cả công việc lẫn cuộc sống. Sau nhiều năm gắn bó, những lời chúc mừng và hành động quan tâm mà nam diễn viên dành cho bà xã cho thấy cả hai vẫn trân trọng những dấu mốc, kỷ niệm trong hành trình tình cảm. Đây cũng là điều khiến chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên nhận được sự quan tâm, yêu mến từ khán giả.