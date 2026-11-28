Vào ngày 26/11, Kim Lý chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh tình cảm cạnh Hồ Ngọc Hà cùng lời chúc sinh nhật gửi tới bạn đời. Theo chia sẻ của nam diễn viên, tấm hình này được ghi lại trong chuyến đi đầu tiên của hai người. Thời điểm đó, cả hai đã ở cạnh nhau suốt một tuần. Khi nhìn lại bức ảnh cũ, anh gửi gắm sự biết ơn bởi từ chuyến đi năm xưa, hai người đã cùng tạo dựng một mái ấm và cuộc sống chung.

Nhân dịp sinh nhật Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chia sẻ bức ảnh kỷ niệm từ chuyến đi đầu tiên của cả hai. Ảnh: FBNV

Trong lần đầu hẹn hò, cả hai đã dành một tuần bên nhau. Ảnh: FBNV

Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật em, tình yêu của anh. 35 là một độ tuổi thật đẹp. Bức ảnh này chụp từ chuyến đi đầu tiên của hai đứa mình. Mình đã ở bên nhau trọn một tuần, và nào ai ngờ sau đó chúng ta lại cùng nhau xây dựng một gia đình và gắn bó cả cuộc đời. Anh vô cùng trân trọng và biết ơn vì điều đó. Hãy cùng nhau tiếp tục nâng ly, chia sẻ những tiếng cười và tình yêu thương em nhé. Yêu em".

Dòng chia sẻ tình cảm của Kim Lý lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Không chọn những lời lẽ hoa mỹ cầu kỳ, nam diễn viên gợi nhắc kỷ niệm từ ngày đầu hẹn hò, song song với việc bày tỏ mong muốn tiếp tục sát cánh bên Hồ Ngọc Hà, cùng nhau san sẻ niềm vui và tiếng cười thường nhật.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quen nhau thông qua một người bạn, sau đó có cơ hội hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ vào năm 2017. Những phân cảnh tình cảm trong sản phẩm âm nhạc này khiến cả hai nhận được nhiều sự chú ý.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quen nhau thông qua một người bạn. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm gắn bó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020. Ảnh: FBNV

Sau một chặng đường dài đồng hành, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chính thức đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020. Đến tháng 11 cùng năm, nữ ca sĩ hạ sinh cặp song sinh Lisa và Leon. Từ dấu mốc đó, tổ ấm nhỏ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc sum vầy, du lịch và đồng hành cùng nhau trong nhịp sống hằng ngày.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang tận hưởng cuộc sống gia đình bên ba con Subeo, Lisa và Leon. Nữ ca sĩ cho biết cô trân trọng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình, đồng thời chú trọng dạy các con sống hướng thiện, tự lập và gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ dành thời gian cho con cái, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý còn duy trì thói quen cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng mỗi khi có dịp.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang tận hưởng cuộc sống gia đình bên ba con Subeo, Lisa và Leon. Ảnh: FBNV

Ở khía cạnh công việc, Hồ Ngọc Hà duy trì nhịp độ hoạt động sôi nổi ở mảng âm nhạc, thời trang và giải trí, trong khi Kim Lý thường xuyên đồng hành cùng bà xã tại các sự kiện quan trọng. Nữ ca sĩ từng cho biết hai người luôn dành sự tôn trọng và ủng hộ cho công việc của nhau. Gần 10 năm gắn bó, cặp đôi vẫn đều đặn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào.