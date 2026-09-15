Kim Long Motor và KIJSETTHI Mobility ra mắt các mẫu xe bus thương hiệu Kim Long tại thị trường Thái Lan

Các dòng xe bus của Kim Long Motor ra mắt thị trường Thái Lan chiều 15/9. (Ảnh: Kim Long)

Sự kiện diễn ra trong dấu mốc đặc biệt Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026) cũng minh chứng sống động cho tinh thần hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước, đồng thời khẳng định bản lĩnh của doanh nghiệp Việt trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và hiện thực hóa các chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.

Lễ ra mắt đánh dấu chính thức việc các sản phẩm ô-tô thương mại mang dấu ấn trí tuệ và năng lực sản xuất Việt Nam đến gần hơn với khách hàng nước sở tại, đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai quốc gia.

Trở thành nhà phân phối ủy quyền của Kim Long Motor tại Thái Lan từ tháng 4/2026, KIJSETTHI Mobility đã từng bước triển khai hệ thống bán hàng và dịch vụ hậu mãi trên cả nước.

Hai bên hướng đến xây dựng nền tảng phân phối, dịch vụ chuyên nghiệp, cung cấp cho thị trường Thái Lan những giải pháp vận tải chất lượng, tối ưu hiệu quả khai thác. KIJSETTHI Mobility hiện đã hoàn thiện hệ thống showroom, trạm dịch vụ ủy quyền và kho phụ tùng chính hãng, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành 24/7, mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng khi đầu tư các sản phẩm thương hiệu Kim Long.

Đại diện hai doanh nghiệp thực hiện nghi thức bàn giao xe. (Ảnh: Kim Long)

Theo định hướng hợp tác, giai đoạn 1, Kim Long Motor đưa các dòng xe thương mại vào thị trường Thái Lan, phát triển song song xe động cơ đốt trong thế hệ mới đạt chuẩn khí thải EURO 5 và các dòng xe thuần điện. Giai đoạn 2, Kim Long Motor chuyển dịch từ xuất khẩu xe nguyên chiếc (CBU) sang sản xuất, lắp ráp tại Thái Lan với tỷ lệ nội địa hóa 50% trở lên. Mục tiêu giai đoạn 2027-2030 sẽ đưa Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu chiến lược của Kim Long Motor tại khu vực ASEAN.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: “Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp tiên phong đưa những dòng xe thương mại mang thương hiệu Việt chính thức hiện diện tại Thái Lan. Với vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp ô-tô lớn của ASEAN, Thái Lan được xác định là "cửa ngõ chiến lược” giúp sản phẩm “Made in Vietnam” của Kim Long khẳng định về kỹ thuật, chất lượng và dịch vụ”.

Tại buổi lễ, Kim Long Motor đã giới thiệu các mẫu xe bus được nghiên cứu, sản xuất trên dây chuyền tự động hóa và quản trị số hóa tại với năng lực tự chủ xuyên suốt chuỗi giá trị.

Các mẫu xe ra mắt đợt này được thiết kế theo yêu cầu riêng biệt của thị trường Thái Lan, chú trọng đồng thời về khả năng vận hành, tiêu chuẩn an toàn và trải nghiệm hành khách, với đa dạng cấu hình, linh hoạt theo mô hình khai thác gồm: Dòng xe bus ghế ngồi 12 với sức chứa lần lượt 42, 43, 44 chỗ mang đến giải pháp vận tải toàn diện cho hành trình liên tỉnh. Dòng xe bus ghế ngồi 7,9m với 21 chỗ ngồi, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với giao thông đô thị, các tuyến vận tải ngắn, cố định hay dịch vụ đưa đón tần suất cao.

Toàn bộ sản phẩm sở hữu không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi, nhất là điểm nhấn nổi bật đến từ “trái tim” động cơ YUCHAI K11 mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội (chỉ tiêu hao 19–21 lít/100km), đáp ứng bài toán kinh tế cho doanh nghiệp vận tải.

Về phía đối tác, Bà Chalakorn Setthabunnatat, Tổng Giám đốc KIJSETTHI Mobility nhấn mạnh: “Chúng tôi vui mừng khi thành quả hợp tác của hai bên là những mẫu xe bus Kim Long Motor được đầu tư bài bản, cùng khả năng vận hành vượt trội đã chính thức ra mắt đông đảo khách hàng tại Thái Lan. Chúng tôi đánh giá cao năng lực nghiên cứu, phát triển và khả năng tối ưu hóa sản phẩm theo đúng nhu cầu vận tải bản địa của Kim Long Motor. KIJSETTHI Mobility sẽ đồng hành dài hạn cùng Kim Long Motor kiến tạo những giải pháp giao thông toàn diện cho người dân Thái Lan”.

Ngay tại lễ ra mắt các sản phẩm xe bus này thì Kijsetthi đã nhận được ngay 1 đơn đặt hàng mua 50 xe bus thương hiệu Kim Long Việt Nam.