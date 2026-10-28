Kim Liên 5K: Đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng sống cho người dân

Lãnh đạo phường Kim Liên và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thăm hỏi, động viên người dân tại buổi khám sức khoẻ. Ảnh: NB

Lấy người dân làm trung tâm

Trên diện tích khoảng 2,46km², với khoảng 100.000 người dân, phường Kim Liên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, mật độ dân cư cao, hạ tầng hình thành qua nhiều thời kỳ, thiếu không gian xanh, sân chơi và chỗ đỗ xe cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, cải thiện điều kiện sống.

Đề án “Kim Liên 5K” được xây dựng nhằm tổ chức các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đô thị, môi trường và chuyển đổi số trong một định hướng thống nhất. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở kiến tạo, phục vụ, quản trị dựa trên dữ liệu, lấy chất lượng sống của nhân dân làm thước đo.

Trong năm trụ cột, Kim Liên Khỏe - tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe; Kim Liên Xanh - hướng tới môi trường sống trong lành; Kim Liên Số - thúc đẩy quản trị hiện đại, dịch vụ công thuận tiện; Kim Liên Văn hóa - bồi đắp nếp sống văn minh, nghĩa tình; Kim Liên Phát triển - khơi thông nguồn lực, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập.

Với trụ cột Kim Liên Khỏe, phường xác định y tế cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, phường triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, đồng thời từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, tăng cường sàng lọc, tư vấn và theo dõi sức khỏe.

Công trình “Hàng cây thanh niên - Lối đi bộ văn minh”, góp phần xây dựng không gian đô thị xanh hơn, sạch hơn, an toàn và thân thiện hơn. Ảnh: NB

Kết quả đến ngày 20-10-2026, phường đã rà soát 85.960/92.240 người dân, đạt 93,2%; số hộ dân được rà soát là 25.688/26.987 hộ, đạt 95,2%. Đối với trẻ em, học sinh từ 0 đến 18 tuổi tại các cơ sở giáo dục, đến ngày 5-9-2026, cả 25/25 cơ sở đã triển khai khám cho 22.770/22.770 trẻ em, học sinh, đạt 100%, đứng thứ 12/126 xã, phường. Tính chung, tỷ lệ người đã khám trên tổng số phải khám đạt 84,4%.

Cùng với hoạt động khám sức khỏe, Tổng đài “Kim Liên Khỏe” được triển khai đã tạo kênh tư vấn, hỗ trợ y tế từ xa. Tính đến ngày 21-10-2026, tổng đài tiếp nhận hơn 3.156 cuộc gọi, trong đó 3.067 cuộc được tư vấn trực tiếp. Nội dung chuyển tuyến, bảo hiểm y tế chiếm khoảng 46%, với 1.477 cuộc gọi. Phường cũng phát huy phối hợp với 7 bệnh viện trên địa bàn thông qua Trung tâm Truyền thông số AI, tổ chức các đợt khám sức khỏe và livestream tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phụ nữ, thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác và đặt câu hỏi.

Ở trụ cột Kim Liên Xanh, mục tiêu là xây dựng địa bàn xanh, sạch, trật tự, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước áp lực từ khu dân cư đông đúc, giao thông và hoạt động kinh doanh, phường đặt trọng tâm vào kiểm soát chất thải, nước thải, bụi, tiếng ồn; cải thiện thoát nước, phát triển cây xanh và nâng cao khả năng tiếp cận không gian công cộng.

Đến năm 2030, phường phấn đấu trồng mới khoảng 500 cây xanh; cải tạo, chỉnh trang 100% vườn hoa, sân chơi do phường quản lý theo hướng đa chức năng, thuận tiện cho trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100% theo lộ trình của thành phố; không còn điểm đen rác thải kéo dài…

Lãnh đạo phường Kim Liên cùng “lên sóng” trong các phiên livestream để đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Ảnh: PV

Chuyển đổi số gắn với phát triển bền vững

Đối với trụ cột Kim Liên Số hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp; tăng cường tiếp nhận, theo dõi phản ánh, kiến nghị đến khi có kết quả. Dữ liệu và công nghệ được xác định là công cụ hỗ trợ quản trị, điều phối công việc và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Trong hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, toàn phường có 4.008 đối tượng thuộc diện hỗ trợ, gồm 1.455 hộ kinh doanh và 2.553 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến nay, 985 trường hợp đã được hỗ trợ, tương đương 30% tổng số đối tượng. Trong cải cách hành chính, 260/260 thủ tục hành chính của doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến; 225/416 thủ tục được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, đạt 54,08%. Có 272 hồ sơ hành chính của doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, chiếm 100% số hồ sơ do doanh nghiệp phát sinh.

Chuyển đổi số tiếp tục được mở rộng đến khu dân cư. Toàn phường có 29 tổ dân phố triển khai nhóm dân cư số thông qua Viettel Tammi tích hợp với iHanoi; 29 nhóm trò chuyện cộng đồng và mã QR được thiết lập, với khoảng 1.000 người dân tham gia. Ngoài ra, các mô hình số cũng góp phần hỗ trợ hoạt động thương mại. Bản đồ số Kim Liên Smart Bizmart đã cập nhật khoảng 1.350 cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, giúp người dân tìm kiếm thông tin về địa chỉ và lĩnh vực hoạt động. Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7, thành lập ngày 14-7-2025, hiện có gần 6.000 cơ sở kinh doanh tham gia.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch 100 ngày chuyển đổi số của thành phố, phường tổ chức 18 phiên livestream, trong đó có hơn 10 phiên giới thiệu sản phẩm. Theo đó, 188 sản phẩm đã được quảng bá trên môi trường mạng và 50 sản phẩm được hỗ trợ đưa lên các nền tảng thương mại điện tử.

Song hành với chuyển đổi số và phát triển kinh tế, Kim Liên Văn hóa hướng tới xây dựng con người văn minh, thanh lịch, trách nhiệm; gia đình tiến bộ, hạnh phúc; cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình. Trọng tâm là bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa địa phương; từng bước số hóa tư liệu, xây dựng bản đồ văn hóa - lịch sử; phát triển không gian đọc sách, học tập và sinh hoạt văn hóa tại khu dân cư.

Lãnh đạo phường Kim Liên trực tiếp thông tin về ý nghĩa của biểu trưng “Kim Liên”. Ảnh: Duy Khánh

Đến năm 2030, phường đặt mục tiêu 100% tổ dân phố duy trì ít nhất một hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đọc sách, học tập cộng đồng hoặc hoạt động liên thế hệ theo định kỳ. Đồng thời, 100% nhà sinh hoạt cộng đồng và điểm sinh hoạt văn hóa thuộc phạm vi quản lý được rà soát hiện trạng, xác định công năng, nhu cầu sửa chữa, trang thiết bị và phương án khai thác.

Còn với trụ cột Kim Liên Phát triển kết nối các mục tiêu trên thông qua phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang và tái thiết đô thị, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản công và huy động nguồn lực xã hội. Phường hướng tới phát huy lợi thế y tế, giáo dục, tri thức, thương mại và dịch vụ; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực, tạo thêm việc làm, thu nhập; ưu tiên đầu tư hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, khu tập thể và từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn đô thị.

Giai đoạn 2026-2030, phường phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 11% mỗi năm trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng gần 14.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người một tháng phấn đấu đạt 14,5 triệu đồng…

Có thể thấy, năm trụ cột trong Đề án “Kim Liên 5K” được kết nối nhằm đưa các mục tiêu phát triển thành chuyển biến thực chất trong đời sống. Chính quyền kiến tạo, phục vụ; người dân tham gia, giám sát; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng đồng hành. Hiệu quả của đề án không chỉ nằm ở những chỉ tiêu hoàn thành mà còn ở mức độ người dân được thụ hưởng thành quả phát triển, qua đó góp phần xây dựng phường Kim Liên văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống.