Kim Kardashian phối đồ hồng đồng điệu với túi Hermès xa xỉ

Singapore Grand Prix 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, từ các tay đua Max Verstappen, Charles Leclerc đến những nghệ sĩ như Zara Larsson, Lana Del Rey và Janet Jackson. Giữa không khí sôi động của sự kiện, Kim Kardashian vẫn trở thành tâm điểm nhờ phong cách thời trang đơn sắc màu hồng kẹo ngọt.

Xuất hiện để cổ vũ bạn trai Lewis Hamilton, tay đua của đội Ferrari, Kim Kardashian lựa chọn thiết kế váy ôm sát cơ thể của Alaïa. Trang phục kết hợp phần áo liền thân cổ yếm cao với chân váy dài xuyên thấu được may liền, tạo nên sự tương phản giữa phom dáng thể thao ở phần thân trên và nét quyến rũ ở phía dưới. Thiết kế maxi vừa tôn đường cong, vừa mang đến vẻ phóng khoáng, phù hợp với không khí của sự kiện đua xe.

Kim Kardashian thu hút sự chú ý tại chặng đua Singapore Grand Prix 2026 với trang phục hồng nổi bật, kết hợp váy Alaïa ôm sát cùng túi Hermès Kelly đắt giá.

Để hoàn thiện tổng thể, ngôi sao truyền hình thực tế tiếp tục lựa chọn phụ kiện cùng tông hồng. Chiếc túi Hermès Kelly cỡ nhỏ bằng da dập vân cá sấu nổi bật với sắc hồng theo phong cách Y2K, được trang trí thêm dây xích bạc của Chrome Hearts. Kim Kardashian còn phối móng tay, móng chân đồng điệu với trang phục và kết hợp sandals quai mảnh màu bạc, tạo điểm nhấn ánh kim cho diện mạo.

Sự kết hợp giữa váy Alaïa táo bạo và túi Hermès Kelly xa xỉ giúp Kim Kardashian tạo nên tổng thể vừa nổi bật vừa nhất quán về màu sắc. Thay vì sử dụng nhiều gam màu đối lập, cô tập trung vào sắc hồng xuyên suốt trang phục và phụ kiện, đồng thời tạo chiều sâu bằng chất liệu xuyên thấu, da dập vân cùng các chi tiết kim loại.

Sắc hồng nổi bật kết hợp túi Hermès Kelly trở thành điểm nhấn trong diện mạo của Kim Kardashian.

Singapore Grand Prix 2026 cũng đánh dấu lần thứ hai Kim Kardashian tham dự một chặng đua Công thức 1 cùng Lewis Hamilton. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 2 năm nay, sau 12 năm làm bạn. Trước đó, Kim Kardashian từng cùng em gái Khloé có chuyến đi châu Âu để tham dự Monaco Grand Prix hồi tháng 6. Tại sự kiện này, cô lựa chọn nhiều thiết kế Gucci, từ váy ánh kim, áo khoác da màu đen đến đầm dài bất đối xứng với chi tiết draping.

Qua hai lần xuất hiện tại các chặng đua, Kim Kardashian tiếp tục thể hiện phong cách thời trang biến hóa, từ những thiết kế Gucci cá tính đến cách phối đồ đơn sắc cùng phụ kiện hàng hiệu. Lần này, sắc hồng nổi bật kết hợp túi Hermès Kelly trở thành điểm nhấn trong diện mạo của ngôi sao, cho thấy cách cô sử dụng màu sắc và phụ kiện để tạo dấu ấn riêng tại sự kiện quốc tế.