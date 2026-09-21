Kim Kardashian có chuyến tới London để tham dự sự kiện khai trương cửa hàng flagship quốc tế đầu tiên của Skims. Trong vài ngày tại Anh, người đẹp liên tục xuất hiện với những bộ trang phục ôm sát, kết hợp chất liệu da, ren và ánh kim.

Điểm nhấn trong chuỗi diện mạo của Kim Kardashian là chiếc đầm Ludovic de Saint Sernin được thiết kế riêng cho cô. Trang phục lấy cảm hứng từ màn hợp tác sắp tới giữa nhà mốt và Skims, dự kiến ra mắt ngày 1/10.

Kim Kardashian liên tục gây chú ý với loạt trang phục gợi cảm. Ảnh: Getty Images

Thiết kế sử dụng chất liệu da màu nude, phần cổ khoét sâu và thân váy ôm sát cơ thể. Từ phần hông, phom dáng được nới nhẹ rồi chuyển thành chân váy maxi dài. Dọc theo phần chân, những đường dây corset được để hở, tạo khoảng trống để lộ lớp chiffon mềm mại bên dưới.

Chiếc đầm tiếp tục tạo điểm nhấn với phần tà dài trải rộng phía sau. Kim Kardashian kết hợp thiết kế với giày cao gót hở mũi, má hồng tông tím nhạt và mái tóc dài màu tối buông tự nhiên. Cô diện bộ trang phục tại sự kiện khai trương diễn ra tối thứ Sáu trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang London.

Sau màn xuất hiện này, Kim Kardashian thay sang một thiết kế khác của Ludovic de Saint Sernin. Đó là áo da đen lấy cảm hứng từ phong cách bondage, nổi bật với hàng trăm chi tiết khoen kim loại.

Cùng tối, nữ ngôi sao được bắt gặp bên ngoài câu lạc bộ dành cho thành viên Maison Estelle. Cô diện bộ trang phục hai mảnh lấp lánh màu ánh ngọc trai, gồm áo crop top cổ yếm và chân váy dài chạm sàn. Các chi tiết ánh bạc được sử dụng để tạo điểm nhấn cho cả hai món đồ.

Kim Kardashian khoe dáng trong đầm da độc bản. Ảnh: Getty Images

Trong lần xuất hiện mới nhất, Kim Kardashian tới nhà hàng Milos dùng bữa tối cùng Lewis Hamilton. Người đẹp lựa chọn một thiết kế có phần đơn giản hơn nhưng vẫn giữ phom dáng ôm sát cơ thể.

Cô diện đầm maxi jersey màu nude, tay dài, kết hợp lớp vải đen tạo hiệu ứng như băng quấn quanh thân váy. Đây là một trong những diện mạo cuối cùng của Kim Kardashian tại London trong chuỗi hoạt động gắn với sự kiện ra mắt cửa hàng Skims.

Kim Kardashian diện bộ trang phục hai mảnh lấp lánh màu ánh ngọc trai. Ảnh: Getty Images