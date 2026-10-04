Kim Kardashian ám ảnh tình yêu sau khi chia tay Kanye West

Trong cuộc phỏng vấn mới với tạp chí Style của The Times, ngôi sao truyền hình thực tế cho biết sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Kanye West vào năm 2021, ngoại trừ mối tình ngắn ngủi với Pete Davidson, cô đã sống độc thân trong khoảng 5 năm.

Nhà sáng lập Skims gọi đây là quãng thời gian "tuyệt vời", bởi cô có thể tập trung vào các con và những dự án mà bản thân thực sự muốn tham gia. “Tôi thực sự không cảm thấy cần phải vội vàng. Tôi cũng không thấy trống trải cho lắm. Đây thực sự là khoảng thời gian cần thiết với tôi”, Kim Kardashian chia sẻ.

Nữ diễn viên American Horror Story cho biết sau cuộc chia tay đầy sóng gió với Kanye West, cô muốn “hoàn toàn chữa lành và chỉ tập trung vào bản thân”. Ám ảnh về cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến Kim không muốn mở lòng, thậm chí còn không nghĩ tới chuyện yêu đương và muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Kim Kardashian đang hẹn hò Lewis Hamilton. Ảnh: IGNV.

Sau khi chia tay West, Kim từng có mối tình chớp nhoáng với nam diễn viên Pete Davidson. Trong cuộc phỏng vấn với Variety tháng trước, Pete chia sẻ về những áp lực khi hẹn hò bà mẹ 4 con nổi tiếng này.

"Nếu bạn không sẵn sàng thì đó thực sự là một môi trường rất khó khăn. Một trong những điều tôi yêu thích ở Kim và cả gia đình đó là họ kiểu như: ‘Đây là cách chúng tôi sống’. Tôi thấy điều đó rất cuốn hút và trưởng thành", nam diễn viên hài 32 tuổi chia sẻ.

Kim Kardashian hiện hẹn hò tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton. Hai người quen từng biết nhau từ năm 2014 và vào tháng 2 năm nay, họ chính thức công khai chuyện tình cảm. Thời điểm đó, cặp đôi cùng xuất hiện tại Super Bowl để theo dõi trận đấu giữa Seattle Seahawks và New England Patriots ở miền Nam California.

Kể từ đó, đôi uyên ương hầu như giữ kín mối quan hệ, ngoại trừ một vài lần chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Hồi tháng 7, Hamilton đăng lên Instagram loạt ảnh hai người thể hiện tình cảm trong một chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình. Không lâu sau, tay đua người Anh tiếp tục chia sẻ những bức ảnh hẹn hò thân mật với Kim Kardashian. Về phần mình, Kim cũng đăng một bức ảnh selfie trước gương đầy tình cảm với Hamilton trong kỳ nghỉ.