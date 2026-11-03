Kim Jong Kook tiết lộ về kỷ niệm 1 năm đám cưới

Kim Jong Kook là ca sĩ, nghệ sĩ giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc. Bên cạnh sự nghiệp hoạt động nghệ thuật bền bỉ, nam ngôi sao còn được khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước, hình ảnh chăm chỉ và lối sống tiết kiệm. Sau khi kết hôn, cuộc sống đời tư của anh nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Kim Jong Kook tiếp tục thu hút sự chú ý khi tiết lộ những chi tiết ngọt ngào về cuộc sống hôn nhân trong một chương trình. Cụ thể, khi bàn luận về cách lưu tên bạn đời trong điện thoại, MC Joo Woo Jae bất ngờ quay sang hỏi Kim Jong Kook về cách anh đặt tên cho vợ.

Kim Jong Kook tiết lộ tên gọi thân thương dành cho vợ là "cục cưng".

Trước câu hỏi này, nam ca sĩ tỏ ra ngượng ngùng, ấp úng một lúc rồi mới tiết lộ đã lưu tên bà xã là "Cục cưng". Cách gọi thân mật của Kim Jong Kook dành cho vợ khiến những người có mặt trong trường quay không khỏi bất ngờ.

Không chỉ tiết lộ biệt danh dành cho vợ, nam nghệ sĩ còn chia sẻ về món quà đặc biệt nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới. Kim Jong Kook cho biết anh đã chuẩn bị một bó hoa cùng lá thư viết tay để đánh thức bà xã vào buổi sáng ngày đặc biệt.

Chia sẻ này khiến Choi Soo Jong, người vốn nổi tiếng là ông chồng chiều vợ của làng giải trí Hàn Quốc, bật cười. Khoảnh khắc Kim Jong Kook thể hiện khía cạnh tình cảm trái ngược với hình ảnh thường ngày cũng trở thành điểm nhấn của chương trình.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, Kim Jong Kook còn có dịp lên tiếng giải thích về biệt danh "Sam Sik" mà mọi người thường dùng để trêu chọc anh. Đây là cách gọi dành cho những người chồng thường xuyên ăn cả 3 bữa tại nhà. Trước đó, trong một chương trình, nam ca sĩ từng tiết lộ cả 3 bữa trong ngày đều thưởng thức những món ăn do vợ chuẩn bị.

Những chia sẻ của Kim Jong Kook trong chương trình nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh một người chồng chu đáo, tình cảm. Dù thường xuyên được biết đến với vẻ ngoài mạnh mẽ, tính cách thẳng thắn và lối sống tiết kiệm, nam nghệ sĩ vẫn dành cho bà xã những cử chỉ lãng mạn trong các dịp đặc biệt. Đặc biệt, biệt danh "Cục cưng" cùng bó hoa và lá thư viết tay phần nào cho thấy cách Kim Jong Kook thể hiện tình cảm trong cuộc sống hôn nhân.

Kim Jong Kook được nhận xét là người chồng có trách nhiệm, hết lòng yêu vợ.

Kim Jong Kook là ca sĩ, nghệ sĩ giải trí nổi tiếng Hàn Quốc, được đông đảo khán giả biết đến qua sự nghiệp âm nhạc và chương trình truyền hình thực tế. Kim Jong Kook gây ấn tượng với hình ảnh nam nghệ sĩ chăm chỉ, hài hước, có lối sống tiết kiệm và niềm đam mê thể thao.

Sau nhiều năm kín tiếng về chuyện tình cảm, Kim Jong Kook chính thức kết hôn vào năm 2025. Kể từ đó, nam nghệ sĩ thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện đời thường ngọt ngào, cho thấy hình ảnh một người chồng chu đáo và tình cảm.