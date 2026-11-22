Kim Jong Kook là ca sĩ, nghệ sĩ giải trí nổi tiếng Hàn Quốc, được đông đảo khán giả yêu mến qua sự nghiệp âm nhạc và các chương trình truyền hình. Bên cạnh hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ, có phần nghiêm khắc, nam nghệ sĩ còn khiến công chúng chú ý bởi những chia sẻ ngọt ngào về cuộc sống hôn nhân.

Mới đây, Kim Jong Kook xuất hiện trong chương trình truyền hình What Shall I Do, Genie Secretary. Trong tập này, Lee Seo Jin và Kim Kwang Kyu có dịp trở thành quản lý của nam ca sĩ. Tại đây, cuộc trò chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Kim Jong Kook nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Kim Jong Kook chia sẻ về cuộc sồng hôn nhân.

Được biết, nam nghệ sĩ vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Khi nghe thông tin này, Kim Kwang Kyu tỏ ra bất ngờ và hỏi liệu Kim Jong Kook có thường xuyên kỷ niệm những dịp đặc biệt hay không. Đồng thời, anh cũng tò mò về chuyện vợ chồng nam ca sĩ có xảy ra tranh cãi hay không.

Trước câu hỏi của đồng nghiệp, Kim Jong Kook hài hước trả lời: "Hiện tại vẫn chưa có chuyện gì để cãi nhau. Cũng chưa có con nữa". Khi Kim Kwang Kyu nhận xét nam ca sĩ vốn là người khá cứng đầu, Kim Jong Kook thẳng thắn chia sẻ rằng khi kết hôn, mỗi người không nên quá cố chấp với quan điểm riêng.

Đáng chú ý, Kim Jong Kook còn tiết lộ bản thân thường chủ động rửa bát sau mỗi bữa ăn. Anh cho rằng vợ đã vất vả nấu nướng nên mình không thể chỉ đứng nhìn mà cần san sẻ công việc nhà. Nam ca sĩ cũng kể lại một tình huống dở khóc dở cười khi bị đồn từng nhìn vợ bằng ánh mắt khó chịu trong lúc cô rửa bát.

Giải thích về câu chuyện này, Kim Jong Kook cho biết anh chỉ đơn giản cảm thấy hình ảnh bà xã đang làm việc nhà rất đáng yêu nên mới chăm chú nhìn. Tuy nhiên, người bạn đời lại hiểu lầm rằng anh đang khó chịu vì cô mở vòi nước quá mạnh.

Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ quan điểm rằng trong cuộc sống vợ chồng, không nên thường xuyên cằn nhằn hay soi xét những thói quen nhỏ nhặt của đối phương. Chẳng hạn, ngay cả khi vợ mở tủ lạnh quá lâu, anh cũng chọn cách nhìn sang hướng khác và giả vờ không nhận ra.

Đặc biệt, khi Lee Seo Jin nhận xét Kim Jong Kook có lẽ mong muốn con cái sở hữu ngoại hình giống mẹ, nam ca sĩ lập tức đồng tình. Anh khẳng định: "Nhất định phải giống mẹ. Tôi thực sự mong ngoại hình của con sẽ giống mẹ".

Kim Jong Kook cũng giải thích thêm rằng trước đây anh từng nghĩ đến chuyện có con gái nhưng cảm thấy bản thân sẽ phải nuôi dạy con rất cẩn trọng. Trong khi đó, nếu có con trai, anh nghĩ mình có thể nuôi dạy con theo hướng mạnh mẽ và nghiêm khắc hơn. Nam nghệ sĩ còn khẳng định sẽ chú trọng việc giáo dục con cái ngay từ nhỏ.

Kim Jong Kook mong muốn con có ngoại hình giống mẹ nhiều hơn giống bố.

Những chia sẻ của Kim Jong Kook nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh một người đàn ông vốn nổi tiếng mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại dành nhiều sự quan tâm, yêu thương cho gia đình. Đặc biệt, mong muốn con đầu lòng thừa hưởng ngoại hình từ mẹ của nam ca sĩ cũng khiến khán giả thích thú.