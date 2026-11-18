Kim Jong Kook là ca sĩ, nghệ sĩ giải trí nổi tiếng Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua nhiều chương trình truyền hình. Bên cạnh hình ảnh chăm chỉ tập luyện, sở hữu thân hình cơ bắp và tính cách hài hước, nam nghệ sĩ còn nhận được sự quan tâm khi thường xuyên được nhắc đến trong những câu chuyện liên quan đến cuộc sống hôn nhân.

Mới đây, Kim Jong Kook gây chú ý khi có những chia sẻ đầy tình cảm về người vợ kém 9 tuổi trong một chương trình. Những lời khen chân thành của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Kim Jong Kook ngày càng cởi mở tiết lộ về vợ.

Trong chương trình, MC Joo Woo Jae bất ngờ nhắc đến kênh YouTube chuyên về tập luyện của Kim Jong Kook và trêu chọc đàn anh về nội dung thường xuyên khoe hình thể. Anh nhận xét Kim Jong Kook luôn giữ kín chuyện gia đình nhưng lại thoải mái để lộ vóc dáng trên mạng xã hội.

Sau đó, Joo Woo Jae gợi ý Kim Jong Kook thực hiện nội dung đi mua sắm cùng vợ. Tuy nhiên, nam ca sĩ thẳng thắn cho biết bản thân thường đi chợ một mình và không có ý định đưa bà xã lên YouTube. Khi được đồng nghiệp thuyết phục rằng video như vậy có thể thu hút tới 20 triệu lượt xem, Kim Jong Kook chỉ cười và thừa nhận nội dung có thể thành công, nhưng vẫn giữ nguyên quyết định không thực hiện.

Đáng chú ý, trong chương trình, Kim Jong Kook và nam diễn viên Kim Kang Woo được yêu cầu viết ra 3 điều khiến họ ngưỡng mộ ở người bạn đời. Nếu Kim Kang Woo lựa chọn tư duy tích cực, sự quan tâm dành cho người khác và thái độ tự tin dù không giỏi nấu ăn, Kim Jong Kook lại nhắc đến 3 phẩm chất gồm tinh thần trách nhiệm, lối sống có kế hoạch và sự kính trọng người lớn tuổi.

Giải thích về lựa chọn của mình, Kim Jong Kook tiết lộ vợ là người rất có trách nhiệm. Ngay cả khi anh chỉ muốn ăn uống qua loa, bà xã vẫn luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận bản thân có lối sống khá tùy hứng, không thường xuyên lên kế hoạch cụ thể cho công việc hay sinh hoạt. Ngược lại, vợ anh luôn tính toán cẩn thận và sắp xếp mọi việc rõ ràng.

Đặc biệt, Kim Jong Kook cho biết bà xã giúp cuộc sống của anh trở nên ổn định hơn. Không chỉ vậy, anh còn học hỏi được nhiều điều từ cách sống của vợ, nhất là thái độ kính trọng và đối xử lễ phép với người lớn tuổi. Qua những chia sẻ này, có thể thấy nam nghệ sĩ dành nhiều sự trân trọng cho người bạn đời, đặc biệt là những phẩm chất giúp anh hoàn thiện bản thân.

Kim Jong Kook hiện có hôn nhân hạnh phúc.

Kim Jong Kook kết hôn với một phụ nữ không hoạt động trong ngành giải trí vào năm ngoái. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức riêng tư, không công khai rộng rãi với truyền thông.

Kể từ khi lập gia đình, nam nghệ sĩ vẫn giữ kín danh tính cũng như hình ảnh của bà xã, hạn chế chia sẻ những thông tin riêng tư về cuộc sống hôn nhân. Chính vì vậy, những tiết lộ hiếm hoi của anh về người bạn đời càng nhận được sự quan tâm của công chúng.