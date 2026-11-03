Kim Ji Young bị 'chỉ trích' tại lễ tang cố nghệ sĩ Choi Bool Am

Nữ diễn viên Kim Ji Young cùng chồng là Nam Sung Jin đã đến viếng cố nghệ sĩ Choi Bool Am, tuy nhiên, trang phục mà cô lựa chọn đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Trong dịp này, Kim Ji Young mặc áo khoác da màu đen, quần jeans màu xám đậm và đi giày thể thao màu trắng. Cô cũng đeo một chiếc túi xách màu đen có chi tiết dây xích vàng và trang điểm kỹ lưỡng.

Sau khi những hình ảnh được lan truyền, một số cư dân mạng cho rằng, trang phục của cô không phù hợp với bầu không khí trang nghiêm tại tang lễ. Họ lập luận rằng, dù cô mặc đồ đen, nhưng chiếc áo khoác da, chiếc túi có chi tiết vàng cùng lớp trang điểm đậm cho thấy sự thiếu tinh tế cần thiết khi đến viếng người đã khuất.

Những ý kiến ​​chỉ trích tươg tự cũng xuất hiện trên nhiều bài đăng trực tuyến và video YouTube. Một số người bày tỏ quan điểm rằng, để thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất và gia quyến, một người nên chọn trang phục giản dị và kín đáo hơn khi tham dự tang lễ.

Ngược lại, nhiều người cho rằng, thật bất công khi đánh giá sự chân thành trong lời chia buồn chỉ dựa trên trang phục. Họ khẳng định rằng, chính hành động đích thân đến viếng để tưởng nhớ người đã khuất mới là điều quan trọng nhất. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận như: "Mặc đồ đen thì có vấn đề gì chứ?"; "Tấm lòng khi đến viếng quan trọng hơn là trang phục"; "Các phong tục tang lễ cũng nên thay đổi theo thời đại"; "Việc khắt khe quá mức với ngoại hình và lựa chọn thời trang của một cá nhân là điều không cần thiết"...

Trong ngày hôm đó, Kim Ji Young cùng chồng là Nam Sung Jin đã bày tỏ nỗi niềm thương tiếc trước truyền thông. Cặp đôi chia sẻ: "Ông ấy là một người vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Thật đau lòng khi từ nay không còn được gặp ông ấy nữa. Chúng tôi cầu mong ông ấy được an nghỉ". Khi quay lưng bước đi sau cuộc phỏng vấn, Kim Ji Young đã rơi nước mắt, còn Nam Sung Jin thì vỗ vai an ủi cô. Được biết, Nam Sung-jin cũng bày tỏ nỗi buồn sâu sắc khi nhớ về người quá cố, một người thầy lớn, không chỉ dẫn dắt về diễn xuất mà còn đưa ra nhiều lời khuyên quý giá trong cuộc sống.

Kim Ji Young và Nam Sung Jin từng có thời gian dài làm việc cùng Choi Bool Am trong bộ phim truyền hình gắn liền với tên tuổi của đài MBC, Country Diaries, lần lượt đảm nhận các vai Bok Gil và Young Nam. Đối với cặp đôi này, những người từng gắn kết như một gia đình trên màn ảnh trước khi trở thành vợ chồng ngoài đời thực, Choi Bool Am là một người tiền bối và người thầy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Trong khi đó, sự vắng mặt của nam diễn viên Kim Yong Geon, người từng đóng vai con trai của Choi Bool Am suốt 22 năm trong Country Diaries, cũng thu hút sự chú ý. Theo thông tin, Kim Yong Geon đã không thể đến viếng do nhận được lời khuyên từ những người xung quanh, trong bối cảnh đám cưới của con trai ông, Ha Jung Woo, sắp sửa diễn ra.

Choi Bool Am đã qua đời ở tuổi 87 vào khoảng 22h30 phút đêm ngày 29/10, trong thời gian đang điều trị tại một bệnh viện ở quận Gangseo, Seoul. Tang lễ được tổ chức trong năm ngày dưới sự chủ trì của tổ chức ChildFund Korea (Quỹ Trẻ em Green Umbrella). Lễ đưa tang và thánh lễ tang đã diễn ra vào ngày 2/11. Nơi an nghỉ cuối cùng của ông là Công viên Tưởng niệm Donghwa tại Paju, tỉnh Gyeonggi.