Kim Ji Woong (ZEROBASEONE) chính thức debut màn ảnh rộng

Vào ngày 19/10, công ty sản xuất Take One Studio thông báo: "Bộ phim Siren với sự tham gia của Kang Ki Young và Kim Ji Woong trong các vai chính đã hoàn tất quá trình quay phim. Chúng tôi đang đẩy nhanh giai đoạn hậu kỳ với mục tiêu ra mắt tác phẩm vào năm tới".

Siren là câu chuyện điều tra về bộ đôi cộng sự trái ngược: một học viên học viện cảnh sát xuất thân từ gia tộc tài phiệt thế hệ thứ ba, người thường lái siêu xe đến trường và một thám tử tài năng phải đạp xe đi làm để mưu sinh. Mâu thuẫn nảy sinh khi người cảnh sát kỳ cựu tìm mọi cách để loại bỏ cậu học viên, trong khi cậu học viên này lại nhất quyết không chịu rời đi. Phim do Oh Ki Hwan làm đạo diễn.

Kang Ki Young đảm nhận vai Si Woo, một thám tử xuất sắc tại Sở Cảnh sát Gangnam. Vốn là một cảnh sát được tuyển chọn đặc biệt với hy vọng thăng tiến nhanh chóng, Si Woo lại phải đối mặt với kỷ luật sau khi một học viên cảnh sát xuất thân tài phiệt xông vào hiện trường vụ án, làm hỏng kế hoạch bắt giữ tội phạm.

Kim Ji Woong vào vai Do Yoon, con trai út của Tập đoàn Kangsung. Anh quyết định trở thành cảnh sát sau một biến cố trong quá khứ. Do Yoon cực kỳ nghiêm túc với công việc, thậm chí sẵn sàng huy động tiền bạc và các mối quan hệ cá nhân để giải quyết cả những vấn đề tưởng chừng như không thể.

Trong khi Do Yoon kiên quyết không từ bỏ ước mơ làm cảnh sát, thì Si Woo lại nhận được một lời đề nghị nhằm ép buộc cậu học viên này phải từ bỏ ngành. Dù liên tục xung đột, cả hai cuối cùng vẫn trở thành cộng sự, cùng nhau thực hiện những cuộc điều tra đầy bất ngờ.

Siren đánh dấu lần đầu tiên Kim Ji Woong góp mặt trong một bộ phim điện ảnh. Sau khi hoàn tất quay phim, dự án hiện đang bước vào giai đoạn hậu kỳ, dự kiến ​​ra mắt khán giả vào năm 2027.