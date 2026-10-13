Kim Ji Won vừa trở lại, 'Bác sĩ X' đã gặp chuyện ngoài dự kiến

Sau hơn hai năm kể từ thành công của Nữ hoàng nước mắt, Kim Ji Won chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình Bác sĩ X, có tên tiếng Anh là Doctor X: Mafia in White. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc, song bên cạnh thành tích về tỷ suất người xem, bộ phim cũng đối mặt với những ý kiến trái chiều về cách xây dựng các tình huống y khoa.

Trong phim, Kim Ji Won đảm nhận vai Gye Su Jeong, một nữ bác sĩ phẫu thuật có năng lực chuyên môn xuất sắc, tính cách lạnh lùng và quyết đoán. Nhân vật được xây dựng theo hướng sẵn sàng đối đầu với những bất cập trong môi trường bệnh viện, tạo nên hình ảnh nữ chính có cá tính mạnh và cách hành xử khác biệt.

Kim Ji Won đảm nhận vai Gye Su Jeong.

Theo số liệu từ Nielsen Korea được công bố, hai tập đầu của Bác sĩ X lần lượt đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc 11,4% và 14,9%. Kết quả này giúp bộ phim nhanh chóng tạo được dấu ấn trên màn ảnh nhỏ, đồng thời đưa màn tái xuất của Kim Ji Won trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Tuy nhiên, sức hút của Doctor X không chỉ đến từ diễn biến câu chuyện hay màn thể hiện của dàn diễn viên. Một bộ phận người xem, trong đó có những người tự nhận đang làm việc trong ngành y, đã đặt câu hỏi về tính hợp lý của một số quyết định chuyên môn được thể hiện trên màn ảnh.

Các chi tiết gây chú ý bao gồm việc cân nhắc phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân thoát vị bẹn, xử trí trường hợp không đo được huyết áp và cảnh sử dụng máy khử rung tim với mức năng lượng 300 joule cho bệnh nhân ngừng tim. Theo những ý kiến được chia sẻ trên mạng xã hội, cách xử lý trong một số tình huống chưa thuyết phục và có thể tạo ra khoảng cách giữa diễn biến hư cấu với thực tế chuyên môn.

Phim "Bác sĩ X" gây tranh cãi dù rating mở màn ấn tượng.

Một số khán giả còn đặt Doctor X bên cạnh những tác phẩm y khoa từng được sản xuất trước đây, cho rằng các cảnh phẫu thuật trong phim chưa tạo được cảm giác chân thực như kỳ vọng. Dù vậy, đây là những nhận xét từ người xem, chưa phải kết luận chuyên môn chính thức về toàn bộ nội dung của tác phẩm.

Giữa lúc tranh luận tiếp diễn, giáo sư Nam Goong In, bác sĩ cấp cứu kiêm nhà văn từng tham gia cố vấn y khoa cho Bác sĩ X, đã chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội. Ông cho biết đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mình trực tiếp đảm nhận vai trò cố vấn tại trường quay.

Bên cạnh việc ghi nhận nỗ lực của ê-kíp, ông bày tỏ sự khâm phục trước các diễn viên và nhân viên sản xuất khi phải thực hiện những cảnh quay ngoài trời vào ban đêm trong điều kiện thời tiết lạnh. Ông cũng gửi lời chúc bộ phim đạt được thành công sau quá trình làm việc vất vả.

Khi được một cư dân mạng hỏi về vai trò thực tế của mình, Nam Goong In xác nhận đã tham gia cố vấn trực tiếp. Đáng chú ý, ông cho biết nếu những chi tiết chưa chính xác về y khoa vẫn xuất hiện trong phim, có thể hiểu rằng phía cố vấn đã trao đổi với đoàn sản xuất nhưng không thuyết phục được đoàn sản xuất.

Phát ngôn này tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của đội ngũ chuyên môn đối với phiên bản cuối cùng của Doctor X. Dù vậy, Nam Goong In không chỉ rõ cảnh quay nào gây tranh cãi thuộc phạm vi ông trực tiếp tư vấn, cũng không tiết lộ cụ thể nội dung các cuộc trao đổi với đoàn làm phim.

Trước đó, ê-kíp sản xuất đã lưu ý rằng tác phẩm mang tính hư cấu và một số tình tiết được điều chỉnh nhằm phục vụ diễn biến kịch tính, có thể khác với thực tế hoạt động y tế cũng như các quy định liên quan. Đây là điểm cần được đặt trong bối cảnh khi đánh giá một bộ phim truyền hình khai thác đề tài bệnh viện.

Với Bác sĩ X, thành tích rating sau hai tập đầu cho thấy sức hút đáng kể của dự án và sự quan tâm dành cho màn trở lại của Kim Ji Won. Tuy nhiên, những tranh luận về tính chính xác y khoa cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa yếu tố giải trí, kịch tính và tính thuyết phục của câu chuyện. Trong các tập tiếp theo, phản ứng của khán giả trước cách bộ phim phát triển nội dung sẽ tiếp tục là điều đáng chú ý.