Kim Ji Won tái xuất ấn tượng, Kim Soo Hyun vẫn chờ ngày trở lại màn ảnh

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won từng gây tiếng vang với bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" năm 2024. Ảnh: Netflix

Từng tạo nên cơn sốt với bộ phim truyền hình Nữ hoàng nước mắt năm 2024, Kim Ji Won và Kim Soo Hyun trở thành hai trong số những gương mặt được khán giả Hàn Quốc và quốc tế quan tâm. Tuy nhiên, sau hai năm, hành trình nghệ thuật của cặp diễn viên chính đã có những chuyển biến đáng chú ý.

Ngày 9.10, Kim Ji Won chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Doctor X: Thời đại của mafia áo trắng, phát sóng trên đài SBS. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau thành công vang dội của Nữ hoàng nước mắt.

Trong phim, Kim Ji Won đảm nhận vai Gye Su Jeong, một bác sĩ phẫu thuật tài năng, quyết liệt đấu tranh với những bất cập và lợi ích nhóm trong môi trường bệnh viện.

Vai diễn đánh dấu lần đầu tiên cô thử sức với hình tượng bác sĩ phẫu thuật, đồng thời mang đến màu sắc khác biệt so với những nhân vật từng thể hiện trong Fight for My Way, Nhật ký tự do của tôi hay Nữ hoàng nước mắt.

Ngay tập mở màn, Doctor X ghi nhận mức rating cao nhất 11,4%, được giới thiệu là thành tích ra mắt nổi bật nhất trong nhóm phim truyền hình ngắn tập năm 2026 tính đến thời điểm phát sóng.

Kết quả này cho thấy sức hút của Kim Ji Won sau hai năm vắng bóng, đồng thời tạo khởi đầu thuận lợi cho dự án mới của cô.

Trái ngược với bạn diễn, Kim Soo Hyun vẫn chưa có tác phẩm truyền hình mới chính thức ra mắt kể từ Nữ hoàng nước mắt.

Năm 2025, nam diễn viên vướng vào những tranh cãi liên quan đến các cáo buộc về mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron. Kim Soo Hyun phủ nhận những cáo buộc này và tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

Những diễn biến trên ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành Knock-Off, dự án được đầu tư lớn của Disney+ với kinh phí sản xuất khoảng 60 tỉ won.

Bộ phim lấy bối cảnh sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, xoay quanh một nhân viên văn phòng từng bước trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong thị trường hàng giả. Tác phẩm còn có sự tham gia của Jo Bo Ah và Yoo Jae Myung.

Dù đã hoàn thành phần lớn quá trình ghi hình, Knock-Off vẫn bị hoãn phát hành và Disney+ chưa công bố lịch ra mắt mới.

Kim Ji Won trở lại màn ảnh nhỏ với vai bác sĩ phẫu thuật trong phim "Doctor X". Ảnh: SBS

Trong thời gian chờ đợi, Kim Soo Hyun từng bước xuất hiện trở lại trước công chúng. Anh tham gia hoạt động quảng bá thương hiệu BENCH tại Philippines, xuất hiện trong sự kiện của đài RCTI tại Indonesia ngày 23.8 và đảm nhận vai trò trao giải tại The Fact Music Awards 2026 ở Busan ngày 19.9.

Tuy nhiên, những hoạt động này chưa đồng nghĩa với việc nam diễn viên đã chính thức trở lại màn ảnh. Đến nay, Kim Soo Hyun vẫn chưa công bố dự án phim mới sau Knock-Off.

Ra mắt năm 2024, Nữ hoàng nước mắt từng đạt rating cao nhất 24,9%, vượt Hạ cánh nơi anh để trở thành phim có tỉ suất người xem cao nhất lịch sử đài tvN tại thời điểm đó.

Thành công ấy đưa Kim Ji Won và Kim Soo Hyun lên một vị thế mới trong sự nghiệp. Hai năm sau, Kim Ji Won đang tiếp tục khẳng định sức hút bằng vai diễn mới, còn Kim Soo Hyun vẫn phải chờ đợi cơ hội tái xuất với một tác phẩm chính thức đến tay khán giả.