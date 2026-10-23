Kim Ji Won lập thành tích đáng nể

Kim Ji Won đang có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp với bộ phim y khoa Doctor X: Mafia in White. Theo bảng xếp hạng Netflix được công bố ngày 21/10, tác phẩm giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu ở hạng mục chương trình truyền hình không nói tiếng Anh trong tuần thứ hai liên tiếp, cho thấy sức hút của bộ phim không chỉ đến từ thị trường Hàn Quốc.

Cụ thể, Doctor X ghi nhận 7,1 triệu lượt xem trong tuần từ ngày 12 đến 18/10, với tổng thời lượng xem đạt 30 triệu giờ. Bộ phim lọt Top 10 tại 48 quốc gia và đứng đầu bảng xếp hạng ở 7 thị trường, trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Singapore. Trước đó, tác phẩm cũng dẫn đầu bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên xuất hiện, với 4,6 triệu lượt xem.

Kim Ji Won trong Doctor X.

Thành tích này tiếp tục đưa Kim Ji Won trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim Hàn. Sau thành công của Nữ hoàng nước mắt, nữ diễn viên lựa chọn một hình tượng khác biệt trong Doctor X, thay vì tiếp tục gắn với những câu chuyện tình cảm vốn quen thuộc trên màn ảnh.

Trong phim, Kim Ji Won đảm nhận vai Gye Su Jeong, nữ bác sĩ phẫu thuật có tài năng xuất chúng nhưng không dễ dàng thỏa hiệp với những bất công trong môi trường làm việc. Cô được điều đến Bệnh viện Đại học Guseo, nơi bị chi phối bởi những cuộc đấu đá quyền lực và tình trạng tham nhũng. Tại đây, Gye Su Jeong dùng năng lực chuyên môn để đối đầu với hệ thống đang đặt lợi ích và tiền bạc lên trên đạo đức nghề nghiệp.

Khác với hình ảnh nữ chính trong Nữ hoàng nước mắt, nhân vật mới của Kim Ji Won có tính cách quyết liệt, lạnh lùng và sẵn sàng đối diện với những người cản đường mình. Vai diễn đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện cả sự chính xác trong các tình huống phẫu thuật lẫn những xung đột tâm lý khi nhân vật đứng trước một môi trường nhiều bất công.

Doctor X được chuyển thể từ loạt phim truyền hình Nhật Bản Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon.

Doctor X được chuyển thể từ loạt phim truyền hình Nhật Bản Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon. Phiên bản Hàn Quốc khai thác câu chuyện về một nữ bác sĩ tài năng, lấy năng lực chuyên môn làm nền tảng để thách thức những quy tắc méo mó trong ngành y. Sự kết hợp giữa tình huống y khoa, đấu đá quyền lực và hành trình bảo vệ nguyên tắc nghề nghiệp tạo nên điểm nhấn cho bộ phim.

Không chỉ đạt thành tích trên Netflix, Doctor X còn ghi nhận mức rating tăng qua các tập phát sóng tại Hàn Quốc. Tập đầu tiên đạt 11,4% rating toàn quốc, trong khi tập 4 tăng lên 18,5%, theo số liệu Nielsen Korea được truyền thông Hàn Quốc công bố.

Việc Doctor X liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix cho thấy sức hút của Kim Ji Won trong một thể loại khác với những dự án trước đây. Với vai Gye Su Jeong, nữ diễn viên tiếp tục mở rộng hình ảnh trên màn ảnh, trong khi bộ phim vẫn đang được phát sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế.