Kim Ji Won gặp rắc rối với phim 'Bác sĩ X'

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Bác sĩ X: Thời đại của mafia áo trắng đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi diễn biến câu chuyện mà còn vì tranh luận quanh cách đưa sự kiện lịch sử vào kịch bản. Tác phẩm do Kim Ji Won đóng chính đối mặt với kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng, trong lúc lượng người xem tiếp tục tăng.

Ngày 25/10, kiến nghị mang tên “Yêu cầu ngừng phát sóng bộ phim Bác sĩ X của SBS” xuất hiện trên hệ thống kiến nghị điện tử của Quốc hội Hàn Quốc. Người gửi cho rằng những tình tiết gắn với phong trào dân chủ Gwangju ngày 18/5/1980 chưa phù hợp với mạch truyện, đồng thời đề nghị kiểm tra quy trình sản xuất và nội dung phát sóng. Đây là đề nghị của cá nhân, chưa đồng nghĩa với quyết định yêu cầu SBS dừng chiếu.

Dàn diễn viên chính thực lực trong Bác sĩ X.

Theo nội dung kiến nghị, bản Hàn Quốc của Bác sĩ X khác phiên bản Nhật Bản vốn tập trung vào năng lực chuyên môn của bác sĩ, trong khi bản chuyển thể Hàn Quốc bổ sung các chi tiết lịch sử có thể gây tranh luận. Người gửi cũng đề xuất xem xét việc mời ê-kíp sản xuất giải trình về lựa chọn kịch bản. Từ đây, Bác sĩ X trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Tranh cãi bùng lên sau tập 6 phát sóng ngày 24/10. Tập phim kể về Oh Sang Beom, nhân vật do Ha Sung Kwang thể hiện, từng bị thương ở đầu trong biến cố năm 1980. Vì không thể lấy mảnh đạn ra bằng kỹ thuật y tế thời điểm đó, ông phải sống nhiều thập kỷ với những cơn đau dai dẳng, triệu chứng sang chấn tâm lý và nỗi đau mất anh trai.

Bác sĩ Gye Su Jeong do Kim Ji Won thủ vai tìm cách thuyết phục Oh Sang Beom phẫu thuật. Tuy nhiên, ông lo sợ sau ca mổ sẽ không còn nhìn thấy hình ảnh người anh đã khuất. Tuyến truyện đặt ra câu hỏi về ký ức và tổn thương, nhưng việc kết nối câu chuyện cá nhân với biến cố lịch sử đã tạo ra những cách nhìn trái chiều.

Hình ảnh của Kim Ji Won trong phim mới.

Một bộ phận khán giả cho rằng tác phẩm khắc họa những mất mát mà người sống sót phải mang theo, giúp câu chuyện vượt khỏi khuôn khổ bệnh viện. Ngược lại, một số ý kiến nhận định yếu tố chính trị chiếm quá nhiều sự chú ý trong phim Bác sĩ X, vốn tập trung vào y khoa. Ngoài ra, tác phẩm còn bị góp ý về tính chân thực của các cảnh điều trị và quy trình phẫu thuật; một số người trong ngành cho rằng cách thể hiện chưa sát thực tế.

Đáng chú ý, tranh cãi không ngăn được thành tích người xem tăng lên. Tập 6 đạt rating 19,5% trên toàn quốc, cao hơn tập trước 2 điểm phần trăm và lập kỷ lục mới kể từ khi phim ra mắt. Kết quả này đưa tác phẩm của Kim Ji Won vào nhóm phim truyền hình SBS có tỷ suất người xem nổi bật trong năm nay, dù tranh luận về nội dung vẫn tiếp diễn.

Trong phim, Kim Ji Won vào vai bác sĩ Gye Su Jeong, người có năng lực chuyên môn và cách tiếp cận bệnh nhân riêng. Nhân vật này dẫn dắt nhiều tình huống xoay quanh môi trường y khoa, các ca bệnh phức tạp và lựa chọn đạo đức trong quá trình điều trị. Bác sĩ X kết hợp tình huống tại bệnh viện với hành trình cá nhân của các nhân vật, mở rộng câu chuyện từ phòng phẫu thuật đến những vấn đề xã hội.

Hiện chưa có thông tin cho thấy SBS đã quyết định dừng phát sóng. Vì vậy, kiến nghị cần được phân biệt với lệnh cấm hoặc quyết định chính thức. Với Kim Ji Won, sự chú ý dành cho bộ phim đang đi cùng cả thành tích rating lẫn tranh luận về cách kể chuyện và diễn xuất; những diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phản hồi của nhà đài và cơ quan liên quan.