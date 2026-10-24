Kim Ji Won gặp nguy hiểm khi quá khứ hé lộ trong Doctor X

Kim Ji Won tiếp tục thu hút sự chú ý với Doctor X, bộ phim y khoa mang màu sắc noir của đài SBS, được xây dựng dựa trên loạt phim Nhật Bản cùng tên. Trong tác phẩm, nữ diễn viên đảm nhận vai Gye Soo Jung, một bác sĩ phẫu thuật thiên tài dùng năng lực chuyên môn để đối đầu với hệ thống y tế đầy rẫy tham nhũng. Không chỉ khai thác những cuộc đấu trí trong môi trường bệnh viện, bộ phim còn đặt ra nhiều câu hỏi về thân thế và những biến cố đã định hình con người cô.

Những hình ảnh mới được công bố cho thấy quá khứ của Gye Soo Jung có thể chứa đựng những bí mật nguy hiểm hơn những gì khán giả từng hình dung. Trong một cảnh phim, cô bị một người đàn ông bí ẩn mặc trang phục quân đội, che kín mặt khống chế và bóp cổ. Tình huống nghẹt thở đẩy nhân vật vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời gợi mở về một biến cố nghiêm trọng từng xảy ra tại cơ sở y tế ở nước ngoài.

Kim Ji Won đối mặt với nguy hiểm trong quá khứ bí ẩn ở Doctor X.

Đáng chú ý, hình ảnh này không chỉ tạo thêm kịch tính cho câu chuyện mà còn khiến khán giả đặt câu hỏi về những gì Gye Soo Jung từng trải qua. Một bác sĩ phẫu thuật tài năng, luôn thể hiện sự quyết đoán trước những vấn đề chuyên môn, lại xuất hiện trong tình thế hoàn toàn bị động trước một người đàn ông không rõ danh tính. Sự tương phản ấy mở ra khả năng quá khứ của cô có liên quan đến những thế lực hoặc sự việc vượt xa phạm vi y khoa thông thường.

Bên cạnh cảnh đối đầu nguy hiểm, Doctor X còn hé lộ cuộc gặp gỡ giữa Gye Soo Jung và một đứa trẻ. Trước người đối diện, nhân vật của Kim Ji Won thể hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn cảnh giác, khiến tình huống trở nên khó đoán. Mối quan hệ giữa hai người hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng phản ứng của Gye Soo Jung cho thấy cuộc gặp này có thể mang ý nghĩa quan trọng đối với hành trình khám phá quá khứ của cô.

Việc đặt những hình ảnh bí ẩn bên cạnh nhau cho thấy Doctor X đang từng bước mở rộng câu chuyện phía sau nữ bác sĩ thiên tài. Nếu những tập đầu tập trung giới thiệu năng lực chuyên môn và cách Gye Soo Jung đối đầu với hệ thống y tế tha hóa, các tình tiết mới có thể đưa khán giả đến gần hơn với những tổn thương, bí mật và biến cố đã tạo nên con người cô ở hiện tại.

Quá khứ của nữ bác sĩ thiên tài dần được hé lộ.

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý là biệt danh “Doctor X” của Gye Soo Jung vẫn còn nhiều điều cần giải đáp. Liệu nó chỉ gắn với tài năng phẫu thuật khác thường hay còn liên quan đến những sự kiện trong quá khứ? Cuộc chạm trán với người đàn ông bí ẩn và mối liên hệ với đứa trẻ có thể trở thành những manh mối quan trọng, giúp khán giả hiểu rõ hơn về nhân vật trung tâm.

Với Kim Ji Won trong vai chính, Doctor X không chỉ đặt nhân vật vào cuộc chiến chống tham nhũng trong ngành y mà còn xây dựng một bí ẩn xoay quanh chính cuộc đời cô. Khi quá khứ dần được hé lộ, câu hỏi lớn nhất không còn chỉ là Gye Soo Jung sẽ đối đầu với hệ thống ấy như thế nào, mà còn là những gì cô đã phải trải qua để trở thành “Doctor X”.