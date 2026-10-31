Kim Ji Won đi sân bay như chụp ảnh tạp chí, một chi tiết gây chú ý

Kim Ji Won là nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Hậu Duệ Mặt Trời, Fight For My Way và Nữ Hoàng Nước Mắt. Không chỉ sở hữu khả năng diễn xuất được đánh giá cao, người đẹp sinh năm 1992 còn thường xuyên thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc thanh tú cùng phong cách thời trang tinh tế.

Mới đây, Kim Ji Won trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon vào ngày 30/10. Nữ diễn viên lên đường đến Macau để tham dự lịch trình fan meeting trong khuôn khổ chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều thành phố châu Á. Ngay khi xuất hiện, hình ảnh của Kim Ji Won nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ diện mạo chỉn chu, trẻ trung và đầy cuốn hút.

Kim Ji Won thu hút với nhan sắc rạng rỡ khi đi sân bay. (Ảnh OSEN)

Đáng chú ý, người đẹp lựa chọn phong cách thời trang tối giản cho lần xuất hiện này. Không cần những món trang sức cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, Kim Ji Won vẫn hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch bằng cách phối trang phục nhẹ nhàng. Diện mạo của nữ diễn viên mang đến cảm giác trong trẻo, nữ tính nhưng không kém phần sang trọng. Đây cũng là điểm khiến hình ảnh tại sân bay của cô được nhiều người chú ý.

Dù không quá cầu kỳ trong cách ăn diện, Kim Ji Won vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao hàng đầu. Từ thần thái trước ống kính đến cách tạo dáng, nữ diễn viên đều cho thấy sự tự nhiên và cuốn hút. Khán giả còn nhận xét, những khoảnh khắc Kim Ji Won đứng tạo dáng tại sân bay thậm chí mang đến cảm giác như đang thực hiện một bộ ảnh thời trang cho tạp chí. Không cần trang phục lộng lẫy, người đẹp vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm giữa đám đông.

Theo lịch trình, Kim Ji Won vừa khởi động chuỗi fan meeting tại châu Á sau hai ngày gặp gỡ người hâm mộ ở Seoul vào 24 và 25/10. Macau là điểm dừng chân tiếp theo của nữ diễn viên. Sau đó, cô dự kiến tiếp tục đến Đài Bắc, Yokohama, Osaka, Hong Kong và Bangkok để giao lưu với khán giả.

Kim Ji Won duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại, Kim Ji Won cũng đang tham gia bộ phim Doctor X: The Age of the White Mafia, đảm nhận vai Gye Su Jeong. Việc vừa duy trì hoạt động diễn xuất vừa thực hiện chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều thành phố cho thấy lịch trình bận rộn của nữ diễn viên trong thời gian này.

Dù chỉ là một lần xuất hiện tại sân bay trước chuyến công tác, Kim Ji Won vẫn khiến công chúng dành sự quan tâm. Hình ảnh giản dị nhưng thanh lịch, đặc biệt là lựa chọn không sử dụng trang sức cầu kỳ, một lần nữa cho thấy sức hút riêng của nữ diễn viên mỗi khi xuất hiện trước công chúng.