Kim Ji Won vừa có động thái gây chú ý sau khi bộ phim Doctor X: Age of the White Mafia chính thức khép lại. Nữ diễn viên chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường cùng lời nhắn gửi đầy cảm xúc, khiến người hâm mộ không khỏi lưu luyến nhân vật Gye Su Jeong mà cô đảm nhận.

Cụ thể, mới đây, Kim Ji Won đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Thứ Sáu hôm nay bỗng cảm thấy trống trải một cách lạ thường. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Doctor X trong suốt thời gian qua". Kèm theo đó, nữ diễn viên chia sẻ nhiều hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình tham gia bộ phim.

Kim Ji Won chia sẻ ảnh hậu trường của phim Doctor X.

Động thái của Kim Ji Won nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Dù Doctor X đã kết thúc được gần một tuần, nữ diễn viên vẫn dành tình cảm đặc biệt cho tác phẩm và nhân vật Gye Su Jeong. Những bức ảnh hậu trường được cô đăng tải cũng phần nào cho thấy sự gắn bó với ê-kíp trong khoảng thời gian ghi hình.

Trước đó, Doctor X: Age of the White Mafia chính thức phát sóng tập cuối vào ngày 15/11. Bộ phim khép lại với tỷ suất người xem đạt 15%, trở thành một trong những dấu ấn đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ. Thành tích này được xem là cái kết trọn vẹn cho hành trình của tác phẩm, đồng thời ghi nhận sức hút của Kim Ji Won trong vai trò nữ chính.

Kim Ji won tái xuất với phim Doctor X, được nhiều khán giả yêu thích.

Trong phim, Kim Ji Won hóa thân thành Gye Su Jeong, một bác sĩ thiên tài sở hữu kỹ năng phẫu thuật xuất chúng. Nhân vật không ngại đối đầu với những thế lực quyền lực và các vấn đề bất công trong giới y khoa. Với cá tính mạnh mẽ, quyết đoán cùng năng lực chuyên môn vượt trội, Gye Su Jeong trở thành trung tâm của câu chuyện về cuộc chiến chống lại những góc khuất trong ngành y.

Đây cũng là một vai diễn đáng chú ý trong sự nghiệp của Kim Ji Won. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên liên tục ghi dấu ấn qua những nhân vật có màu sắc khác biệt. Cô từng nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi tham gia các bộ phim như Hậu Duệ Mặt Trời, Nhật Ký Tự Do Của Tôi và Nữ Hoàng Nước Mắt. Mỗi tác phẩm đều mang đến một hình ảnh riêng, giúp Kim Ji Won khẳng định khả năng biến hóa trên màn ảnh.

Đáng chú ý, chiều 20/11, Kim Ji Won cũng xuất hiện tại sân bay để lên đường sang Hong Kong (Trung Quốc), chuẩn bị cho lịch trình gặp gỡ người hâm mộ ở nước ngoài. Trước khi khởi hành, nữ diễn viên đã gửi lời tạm biệt đến khán giả của Doctor X.

Sau khi bộ phim khép lại, lời nhắn của Kim Ji Won khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối. Không chỉ lưu luyến câu chuyện của Gye Su Jeong, khán giả còn mong chờ những dự án tiếp theo của nữ diễn viên sau thành công của Doctor X.

Khán giả trông chờ những vai diễn mới của Kim Ji Won.