Kim Ji Won cắt tóc sau 10 năm đóng Hậu Duệ Mặt Trời, lý do gây chú ý

Sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ kể từ thành công của Nữ Hoàng Nước Mắt, Kim Ji Won trở lại với hình tượng khác biệt khi hóa thân vào một nhân vật mạnh mẽ.

Cụ thể, mới đây buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình mới Doctor X được tổ chức tại Hàn Quốc. Sự kiện có sự tham dự của đạo diễn Lee Jung Rim cùng dàn diễn viên Kim Ji Won, Lee Jung Eun, Son Hyun Joo và Kim Woo Seok.

Kim Ji Won tái xuất màn ảnh với vai diễn cá tính. Sau 10 năm kể từ Hậu Duệ Mặt Trời, Kim Ji Won để lại tóc ngắn.

Doctor X xoay quanh Gye Soo Jung, một nữ bác sĩ thiên tài sở hữu kỹ năng phẫu thuật xuất chúng. Không chấp nhận thất bại hay thỏa hiệp, cô quyết tâm đối đầu với những bất công tồn tại trong môi trường y khoa. Bộ phim được chuyển thể từ loạt phim truyền hình Nhật Bản cùng tên từng phát sóng.

Đáng chú ý, đây là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất màn ảnh nhỏ của Kim Ji Won sau 2 năm. Trước đó, cô tạo được tiếng vang lớn với Nữ Hoàng Nước Mắt lên sóng năm 2024, đóng cặp cùng Kim Soo Hyun. Bộ phim không chỉ đạt thành tích ấn tượng về tỷ suất người xem mà còn giúp tên tuổi Kim Ji Won tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ.

Chia sẻ về cảm xúc khi trở lại, Kim Ji Won thừa nhận cô vừa hồi hộp vừa háo hức. Nữ diễn viên cho biết sau thời gian tạm rời màn ảnh, cô dành nhiều thời gian suy nghĩ về việc sẽ xuất hiện trước khán giả với hình ảnh như thế nào. Vì vậy, ngày trở lại khiến cô không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

"Tôi cũng có tham vọng cá nhân nhưng khi nghe tên những tiền bối sẽ cùng tham gia, tôi cảm thấy rất vững tâm. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để bản thân học hỏi nhiều điều khi làm việc cùng những diễn viên giỏi", Kim Ji Won chia sẻ.

Khán giả trông chờ màn tái xuất của Kim Ji Won.

Bên cạnh màn tái xuất, diện mạo mới của nữ diễn viên cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Kim Ji Won một lần nữa để tóc ngắn, 10 năm sau lần cô xuất hiện với kiểu tóc tương tự trong Hậu Duệ Mặt Trời lên sóng năm 2016.

Giải thích về quyết định thay đổi kiểu tóc, Kim Ji Won cho biết đây là lựa chọn nhằm phục vụ việc xây dựng hình tượng nhân vật. Cô chủ động chọn kiểu tóc ngắn có phần mạnh mẽ, gai góc để phù hợp với tính cách của nhân vật Gye Soo Jung.

Nữ diễn viên cũng muốn tạo ra sự tương phản rõ rệt với hình ảnh từng thể hiện trong Nữ hoàng nước mắt. Nếu nhân vật Hong Hae In gắn liền với những bộ trang phục thời thượng, phong cách sang trọng và diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng, lần này Kim Ji Won muốn tiết chế tối đa yếu tố hào nhoáng.

"Tôi thử kiểu tóc ngắn có phần gai góc để thể hiện nhân vật tốt hơn. Trong Nữ hoàng nước mắt, tôi đã cho khán giả thấy nhiều phong cách thời trang lộng lẫy, còn lần này tôi muốn loại bỏ những yếu tố đó nhiều nhất có thể", cô nói.

Sự thay đổi của Kim Ji Won cho thấy nữ diễn viên tiếp tục ưu tiên việc xây dựng nhân vật thay vì duy trì một hình ảnh quen thuộc sau thành công của Nữ Hoàng Nước Mắt. Với mái tóc ngắn và hình tượng mạnh mẽ, cô được kỳ vọng mang đến một màu sắc hoàn toàn khác trong lần trở lại này.