Kim Hye Yoon nhận vai chính Iseop's Romance, nhận luôn 'bão chê' từ netizen

Bộ phim chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Iseop’s Romance có lẽ là phim chuyển thể lận đận nhất ngay từ khâu khởi động, khi hai diễn viên chính ban đầu rút khỏi phim, hai diễn viên chính được chọn mới sau đó lại không được lòng netizen Hàn cho lắm.

Kim Hye Yoon (trái) và nữ chính webtoon Iseop's Romance Kang Min Kyung (phải).

Theo đó, vai nữ chính Kang Min Kyung sẽ do Kim Hye Yoon (Lovely Runner) đảm nhận. Trong webtoon Iseop’s Romance, Kang Min Kyung là một cô gái rất xuất sắc trong công việc, trong hơn 10 năm làm việc tại tập đoàn TK cô luôn đứng đầu về thành tích. Sự xuất sắc của cô khiến mọi người đôi lúc nghĩ cô là một rô-bốt, một AI, chứ không giống con người cho lắm.

Nhân vật Kang Min Kyung trong webtoon.

Một trong những điểm hấp dẫn của Iseop’s Romance là chứng kiến sự “lột xác” của Kang Min Kyung. Luôn bó mình trong bộ quần áo công sở nhàm chán, Kang Min Kyung khiến tất cả ngỡ ngàng khi “hoá thiên nga” những lúc cô dành thời gian chăm chút cho mình. Hay đằng sau hệ điều hành rô-bốt là một trái tim rất con người, cũng có những lo lắng trăn trở, cũng biết bối rối rung động, và đặc biệt là sự kiên trì và dũng cảm đối mặt với các thử thách.

Sở dĩ nhiều netizen Hàn “chê” Kim Hye Yoon không hợp vai nữ chính của Iseop’s Romance là bởi ngoại hình của cô không đủ chững chạc, trưởng thành. Các bình luận viết rằng Kim Hye Yoon hợp với các vai trẻ trung, hoạt bát và lanh lợi như trong Lovely Runner hơn.

Không chỉ Kim Hye Yoon, nam chính của Iseop’s Romance là Hwang Min Hyun cũng không được lòng fan webtoon gốc tại Hàn. Các bình luận đồng ý rằng Hwang Min Hyun đẹp trai nhưng anh lại trông “hiền”, chứ không có được cái vẻ vừa "cáo" vừa trẻ con của nam chính Tae Iseop như trong webtoon.

Hwang Min Hyun (trái) và nam chính Tae Iseop (phải) trong webtoon gốc.

Theo webtoon Iseop’s Romance, Tae Iseop là thiếu gia tài phiệt đời thứ ba của tập đoàn TK. Cuộc đời rực rỡ của Tae Iseop bỗng có một ngày “kém tươi” khi anh bị Kang Min Kyung đá xuống vị trí thứ hai trong công việc. Oan gia ngõ hẹp, khi anh “nổi loạn” muốn trốn việc thì Kang Min Kyung lại được điều làm thư ký riêng cho anh, cô tìm đủ mọi cách đưa anh quay trở lại bàn làm việc.

Lee Jong Suk (trái) và Choi Yoon Ji (phải) là nam nữ chính ban đầu của Iseop's Romance.

Ban đầu, vai nam chính Tae Iseop được giao cho Lee Jong Suk (I Hear Your Voice). Nam diễn viên tỏ ra rất hứng thú với Iseop’s Romance khi dành nhiều thời gian thảo luận và chuẩn bị ngay từ giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, do lịch quay và sản xuất thực tế của phim bị điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu, gây xung đột với lịch trình vốn có từ trước của Lee Jong Suk, nên sau khi cân nhắc nam diễn viên đã rời khỏi dự án.

Nữ diễn viên chính ban đầu của Iseop’s Romance là Choi Yoon Ji (Resident Playbook) cũng rút khỏi phim với lý do tương tự Lee Jong Suk.

Webtoon Iseop's Romance rất nổi tiếng và được yêu thích.

Một số bình luận của netizen: “Cô ấy hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nhân vật gốc chút nào.” “Hình ảnh của cô ấy trái ngược hoàn toàn với nguyên tác, nên tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh cô ấy đóng vai này luôn.” “Cô ấy là diễn viên giỏi nhưng vai diễn này không thực sự hợp với cô ấy lắm.” “Cô ấy thực sự, thực sự, thực sự, thực sự, thực sự, thực sự khác xa so với nguyên tác.” “Tôi không biết nhân vật gốc trông như thế nào nhưng tôi thích Kim Hye Yoon nên tôi sẽ xem phim này.” “Gác lại chuyện Hye Yoon là một diễn viên xuất sắc, tôi vẫn cảm thấy cô ấy hợp với vai nữ chính hoạt bát trong phim hài lãng mạn hơn. Thật đáng tiếc khi cô ấy lại bị chỉ trích đủ điều vì nhận vai này. Ngoài ra, tôi cũng ước họ chọn diễn viên lớn tuổi hơn một chút cho cả vai nam chính và nữ chính.” “Webtoon gốc nổi tiếng đến vậy sao? Lúc nào cũng thấy mấy fan cuồng của nguyên tác đi chê bai, chỉ trích như thế này.” “Ngay cả Hwang Min Hyun cũng không hợp vai nam chính đâu.” “Haiz, fan của bản gốc cực kỳ gắt, tôi thực sự ước họ đừng làm phim.” “Ồ, vai đó thực sự hợp với hình ảnh tháo vát của cô ấy đấy chứ. Dù cô ấy thấp nhưng khí chất lại rất hợp mà.”