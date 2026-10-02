Kim Hye Yeon chịu biến chứng nghiêm trọng sau khi tái phẫu thuật mũi

Ca sĩ Kim Hye Yeon mới đây tiết lộ từng gặp biến chứng nghiêm trọng sau ca phẫu thuật chỉnh sửa mũi cách đây khoảng 2 năm. Nữ ca sĩ cho biết tình trạng viêm xoang trở nên nặng hơn, mũi tích tụ mủ và thậm chí cô không thể thở bằng mũi.

Trong video có chủ đề “Có nên phẫu thuật thẩm mỹ khi có tuổi?” được đăng tải trên kênh YouTube của Kim Ji Sun và Kim Hyo Jin vào ngày 30/9, Kim Hye Yeon chia sẻ thẳng thắn về những ca phẫu thuật thẩm mỹ từng thực hiện trong quá khứ, đặc biệt là những khó khăn cô phải trải qua sau lần tái phẫu thuật mũi.

Ca sĩ Kim Hye Yeon mới đây tiết lộ từng gặp biến chứng nghiêm trọng sau ca phẫu thuật chỉnh sửa mũi cách đây khoảng 2 năm.

Kim Hye Yeon cho biết cô từng cắt mí ngay từ những ngày đầu gia nhập làng giải trí, khoảng 30 năm trước. Thời điểm đó, công nghệ thẩm mỹ chưa phát triển như hiện tại và kiểu mắt sâu giống các nữ diễn viên nước ngoài đang được ưa chuộng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên bị hiểu lầm rằng cô đã nhiều lần phẫu thuật mắt.

Bên cạnh đó, Kim Hye Yeon cũng lần đầu chia sẻ chi tiết về việc phẫu thuật mũi. Cô thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên khoảng 30 năm trước, nhưng do công nghệ khi ấy chưa phát triển, phần sống mũi dần bị chùng xuống theo thời gian. “Vốn dĩ mũi tôi không dài nhưng càng về sau lại càng dài ra, giống như đang nói dối vậy”, nữ ca sĩ nhớ lại.

Khoảng 2 năm trước, Kim Hye Yeon quyết định tái phẫu thuật mũi vì cho rằng phần mũi dài khiến cô trông lớn tuổi hơn. Cô đến bệnh viện và đề nghị bác sĩ chỉnh mũi cao hơn một chút nhưng đồng thời rút ngắn lại. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, phần mũi trở nên quá cao đến mức có thể nhìn thấy lỗ mũi, khiến diện mạo của cô thay đổi đáng kể.

Sự thay đổi này cũng kéo theo nhiều phản ứng tiêu cực. Kim Hye Yeon cho biết cô từng bị anti-fan chỉ trích là “phẫu thuật thẩm mỹ như ăn cơm”. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân chỉ thực hiện một lần cách đây 30 năm và một lần khoảng 2 năm trước, nhưng vẫn chịu nhiều tổn thương vì những bình luận ác ý.

Đáng nói, vấn đề không chỉ dừng lại ở ngoại hình. Sau ca tái phẫu thuật, tình trạng mũi của Kim Hye Yeon ngày càng xấu đi, ảnh hưởng đến cả sinh hoạt và công việc ca hát. Cô cho biết bệnh viêm xoang trở nên nghiêm trọng, mũi tích tụ mủ. Các bác sĩ sau đó nhận định phần xương có thể đã không ổn định sau ca phẫu thuật trước, khiến cô gần như không thể thở bằng mũi.

Là ca sĩ phải sử dụng giọng hát thường xuyên, Kim Hye Yeon càng gặp nhiều khó khăn. Dịch mũi chảy xuống cổ họng khiến cô không thể hát bình thường và buộc phải tiếp tục đến bệnh viện điều trị.

Là ca sĩ phải sử dụng giọng hát thường xuyên, Kim Hye Yeon càng gặp nhiều khó khăn.

Khoảng một tháng trước, nữ ca sĩ đã thực hiện thêm một ca phẫu thuật tại khoa tai mũi họng, lần này hoàn toàn nhằm mục đích điều trị thay vì thẩm mỹ. Kim Hye Yeon cho biết cô đã được phẫu thuật điều trị viêm xoang và chỉnh sửa vách ngăn mũi, qua đó xử lý những vấn đề kéo dài liên quan đến mũi.

Nữ ca sĩ Kim Hye Yeon sinh năm 1971, ra mắt năm 1993 với album đầu tay Người Phụ Nữ Ngốc Nghếch. Năm 2000, cô kết hôn và hiện có 2 con trai, 2 con gái.