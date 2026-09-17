Kim Hye Soo khẳng định vị thế 'nữ hoàng điện ảnh'

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho các diễn viên điện ảnh trong tháng này. Bảng xếp hạng được xác định dựa trên việc phân tích các chỉ số về mức độ tham gia của người tiêu dùng, mức độ phủ sóng trên truyền thông, khả năng tương tác và nhận thức cộng đồng của 100 'ngôi sao' điện ảnh nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn (big data) được thu thập từ ngày 17/8 đến ngày 17/9.

Các nữ diễn viên chính của bộ phim "The Affair Was Just the Beginning" đã thống trị danh sách tháng này: Kim Hye Soo giành vị trí đầu bảng, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 3.398.492, đánh dấu mức tăng 21,03% so với tháng Tám. Các cụm từ xếp hạng cao trong phần phân tích từ khóa về Kim Hye Soo bao gồm "HOPE" (Hy vọng), "Whenever Possible" (Bất cứ khi nào có thể) và "good deed" (việc thiện), trong khi các từ ngữ liên quan có thứ hạng cao nhất gồm: "56 tuổi", "The Affair Was Just the Beginning" và "không thay đổi". Phân tích về tỷ lệ tích cực - tiêu cực cũng cho thấy, Kim Hye Soo nhận được 91,52% phản ứng tích cực.

Bạn diễn của Kim Hye Soo là Cho Yeo Jeong đứng ở vị trí thứ hai, với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 70,85% so với tháng trước.

Jun Ji Hyun bám sát ở vị trí thứ ba, với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 48,69% so với tháng Tám. Shin Min Ah theo sát ngay sau ở vị trí thứ tư, với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 38,7% so với tháng trước. Cuối cùng, Go Youn Jung hoàn tất top 5, với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 2.687.733 trong tháng Chín.