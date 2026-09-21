Kim Hiền tìm được hạnh phúc ở tuổi 44

Mới đây, Kim Hiền thu hút sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh đời thường đầy thư thái tại Mỹ cùng dòng chia sẻ: “Cuối tuần, bọn nhỏ được nghỉ học nên buổi sáng cũng chậm rãi hơn một chút. Vẫn là ly cà phê quen thuộc, nhưng hôm nay không phải vội vàng đưa các con đến trường. Chỉ cần ngồi thật yên, ngắm những hàng cây quanh ngôi nhà cũng như trong nhà mỗi ngày một lớn hơn, xanh hơn cũng đủ thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình yên. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống chậm lại một chút, phải không mọi người?”.

Chia sẻ ngắn gọn của Kim Hiền nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả. Không còn ánh đèn sân khấu như trước đây, Kim Hiền của hiện tại khiến nhiều người bất ngờ bởi sự bình yên trong cách sống, cách tận hưởng những điều giản dị bên gia đình.

Kim Hiền chia sẻ.

Nhiều năm trước, Kim Hiền là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn ổn định, Kim Hiền quyết định sang Mỹ định cư, mở ra một chương mới trong cuộc đời. Quyết định ấy từng khiến không ít người tiếc nuối bởi Kim Hiền khi đó vẫn là cái tên được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách.

Gần đây, Kim Hiền cũng gây chú ý khi có chuyến trở về Việt Nam sau nhiều năm xa quê. Nữ diễn viên dành thời gian thăm người thân, bạn bè và gặp lại những đồng nghiệp cũ. Dù vậy, sau khoảng thời gian ngắn ở quê nhà, Kim Hiền đã trở lại Mỹ để tiếp tục cuộc sống thường nhật cùng các con.

Sau những thăng trầm trong hôn nhân, Kim Hiền hiện lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Thay vì xuất hiện dày đặc trước truyền thông, Kim Hiền dành phần lớn thời gian cho hai con và công việc riêng. Chính sự bình yên ấy khiến nhiều khán giả cho rằng Kim Hiền đã tìm được hạnh phúc theo cách rất riêng sau nhiều năm sống xa Việt Nam.

Trước khi có cuộc sống hiện tại, Kim Hiền từng là gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Hương Phù Sa, Mùi Ngò Gai, Gia Đình Phép Thuật, Dốc Tình hay Ngũ Quái Sài Gòn. Trong đó, vai Út Ráng trong Hương Phù Sa được xem là dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Kim Hiền, giúp tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi trên cả nước.

Không chỉ thành công ở truyền hình, Kim Hiền còn tham gia nhiều dự án điện ảnh. Một trong những bộ phim nổi bật nhất có sự góp mặt của Kim Hiền là Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Tác phẩm từng thu về khoảng 20 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, trở thành một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của Kim Hiền.

Kim Hiền hiện tại.

Sau đó, Kim Hiền tiếp tục xuất hiện trong các phim như Scandal: Hào Quang Trở Lại, Nàng Men Chàng Bóng, Cưới Chạy, Đam Mê và Mỹ Nhân. Riêng Mỹ Nhân ghi nhận doanh thu khoảng 500 triệu đồng.

Dù sở hữu sự nghiệp đáng nhớ, Kim Hiền những năm gần đây gần như vắng bóng khỏi màn ảnh. Điều này khiến không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi họ vẫn mong chờ ngày Kim Hiền trở lại với những vai diễn từng làm nên tên tuổi.

Tuy nhiên, nhìn vào những gì Kim Hiền đang chia sẻ, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã có lựa chọn phù hợp cho bản thân. Sau nhiều năm sống nơi đất khách, trải qua không ít biến cố trong cuộc sống, Kim Hiền hiện tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị nhất. Đó cũng là hình ảnh Kim Hiền khiến nhiều khán giả cảm thấy vui mừng và ngưỡng mộ ở thời điểm hiện tại.