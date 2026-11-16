Kim Hee Sun tiết lộ chuyện không thể quên lúc vừa vào showbiz

Kim Hee Sun là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc, gây dấu ấn từ thập niên 90 nhờ nhan sắc nổi bật và sự nghiệp nghệ thuật thành công.

Mới đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi tiết lộ nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong giai đoạn đỉnh cao, đặc biệt là câu chuyện hậu trường khi làm MC chương trình âm nhạc ở tuổi 17.

Trong chương trình giải trí Hangout with Yoo phát sóng ngày 14/11 trên đài MBC, Kim Hee Sun xuất hiện cùng Yoo Jae Suk, Haha, Joo Woo Jae và Heo Kyung Hwan. Các thành viên cùng xem lại những đoạn video của các ngôi sao đình đám thập niên 1990, đồng thời hồi tưởng về một thời kỳ đặc biệt của ngành giải trí Hàn Quốc.

Kim Hee Sun nhắn lại thời hoàng kim.

Tại chương trình, Kim Hee Sun nhớ lại quãng thời gian đảm nhận vai trò MC chương trình âm nhạc khi mới 17 tuổi. Dù còn rất trẻ, nữ diễn viên đã có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân khi ấy còn thiếu kinh nghiệm dẫn dắt.

Kim Hee Sun tiết lộ từng không thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ MC đầu tiên vì khả năng dẫn chương trình chưa tốt và phải rời vị trí trước thời hạn. Sau trải nghiệm này, cô tiếp tục có cơ hội đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình âm nhạc Inkigayo của đài SBS.

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn kể lại một tình huống dở khóc dở cười trong quá trình ghi hình trực tiếp. Cụ thể, cô từng tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa các phần phát sóng để ăn mì. Nghĩ rằng bản thân có khoảng 10 phút rảnh rỗi, Kim Hee Sun thoải mái thưởng thức món ăn mà không quá vội vàng.

Thế nhưng, thứ tự lên sóng bất ngờ đến sớm hơn dự kiến. Khi nhận ra mình sắp phải trở lại vị trí dẫn chương trình, nữ diễn viên lập tức vội vã chạy đến sân khấu.

Câu chuyện hậu trường này khiến Yoo Jae Suk cùng các thành viên bật cười, đồng thời cho thấy những tình huống bất ngờ mà nghệ sĩ có thể gặp phải khi tham gia các chương trình phát sóng trực tiếp.

Không chỉ chia sẻ chuyện cá nhân, chương trình còn đưa khán giả trở về không khí giải trí những năm 1990 thông qua loạt video tư liệu. Các thành viên cùng nhìn lại phong cách thời trang, hình ảnh nghệ sĩ và cách thức sản xuất chương trình truyền hình thời điểm đó.

Thông qua những câu chuyện của Kim Hee Sun và loạt tư liệu được trình chiếu, khán giả có dịp nhìn lại một giai đoạn đáng nhớ của làng giải trí xứ kim chi. Đặc biệt, những kỷ niệm từ thời thiếu nữ của nữ diễn viên giúp công chúng hiểu thêm về hành trình hoạt động nghệ thuật của cô, từ một MC 17 tuổi còn thiếu kinh nghiệm đến ngôi sao nổi tiếng được đông đảo khán giả biết đến.

Kim Hee Sun vẫn giữ được sự cuốn hút, trẻ trung ở tuổi U50.

Kim Hee Sun sinh năm 1977, là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, được mệnh danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu xứ kim chi. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1993 và nhanh chóng trở thành ngôi sao đình đám trong thập niên 1990.

Kim Hee Sun ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Mister Q, Tomato, Sad Love Story, Faith, Angry Mom và Tomorrow. Năm 2007, cô kết hôn với một doanh nhân và có một con gái.

Ở cuộc sống hiện tại, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các chương trình giải trí và mở rộng sang lĩnh vực triển lãm nghệ thuật với vai trò giám đốc nội dung.