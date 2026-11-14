Kim Hee Sun đưa chúng ta trở về hoài niệm 'biểu tượng thập niên 1990'

Nữ diễn viên Kim Hee Sun, 'biểu tượng của thập niên 1990', được kỳ vọng sẽ xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình (MC) cho 'Liên hoan Âm nhạc Seoul năm 1995' ('95 Seoul Music Festival).

Trong tập phát song vào hôm nay, ngày 14/11 (giờ Hàn Quốc) của chương trình giải trí Hangout with Yoo (đài MBC), Yoo Jae-suk (trong vai trò nhà sản xuất) cùng với Haha, Heo Kyung-hwan và Joo Woo-jae (trong vai trò biên kịch) sẽ cùng nhau thảo luận để tìm kiếm người dẫn chương trình cho 'Liên hoan Âm nhạc Seoul năm 1995'.

Tiếp nối Kim Hee Ae, người từng dẫn dắt "Seoul Music Festival" thập niên 1980, Kim Hee Sun đã được chọn làm MC cho Seoul Music Festival năm 1995. Vào thập niên 1990, Kim Hee Sun gây chú ý khi trở thành người trẻ tuổi nhất từng được chọn để dẫn một chương trình âm nhạc. Cô được yêu mến như một ngôi sao đại diện cho "thế hệ mới", luôn tỏa ra sức hút tươi trẻ và đầy năng động. Cô cũng chính là một biểu tượng thực thụ của thời đại đó, khi mọi phong cách thời trang mà cô thể hiện trong các bộ phim truyền hình đều trở thành xu hướng.

Khi xuất hiện trước dàn cast của chương trình Hangout with Yoo (Nolmyeon Mwohani?) trong chiếc áo khoác độn vai mang phong cách hoài cổ, Kim Hee Sun cho thấy sự tâm huyết đặc biệt dành cho sự kiện âm nhạc này. Cô cũng chia sẻ những câu chuyện chân thực, đầy hào hứng về thập niên 1990, đồng thời thể hiện sự nhạy bén và dí dỏm của mình.

Kim Hee Sun tiết lộ một chi tiết hậu trường thú vị: khi nhận được lời mời dẫn chương trình Seoul Music Festival năm 1995, cô đã lầm tưởng rằng: "Phải chăng Hangout with Yoo đã biết mình hát cũng khá ổn rồi sao?", điều này khiến cô từng dành không ít thời gian trăn trở xem mình nên biểu diễn ca khúc nào.

Trong khi đó, sự mong đợi dành cho Seoul Music Festival năm 1995 ngày càng tăng cao, khi danh tính của 18 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng cũng dần được hé lộ.