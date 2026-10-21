Kim Hee Sun cân nhắc vai diễn mới, hé lộ màn tái hợp đáng mong chờ

Ngày 20/10, công ty quản lý Hinge Entertainment cho biết: "Kim Hee Sun đã nhận được lời mời tham gia bộ phim truyền hình mới 'The Wife' của đài MBC và đang tích cực xem xét". Công ty cũng nhấn mạnh rằng quá trình tuyển chọn diễn viên vẫn chưa đi đến giai đoạn xác nhận cuối cùng.

"The Wife" (Người vợ) khắc họa những góc khuất của dục vọng và tình yêu xoay quanh một người phụ nữ.

Bộ phim kể về câu chuyện bi thảm của một người phụ nữ rơi vào địa ngục trần gian khi cố gắng che giấu bí mật để sinh tồn, đồng thời khắc họa hành trình chuộc lỗi của cô.

Kịch bản phim từng được chọn là tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi kịch bản phim truyền hình ngắn của đài KBS năm 2022.

Ảnh: Hinge Entertainment

Ban đầu, "The Wife" dự kiến được sản xuất dưới dạng phim truyền hình ngắn tập và phát sóng trên KBS2 vào năm 2023.

Tuy nhiên, kế hoạch này không thành hiện thực. Dự án sau đó được chuyển sang SBS nhưng tiếp tục không thể lên sóng. Sau ba năm, bộ phim hiện đang được chuẩn bị sản xuất tại MBC, với Samhwa Networks, công ty đứng sau loạt phim nổi tiếng "Dr. Romantic", đảm nhiệm khâu sản xuất.

Kim Hee Sun được mời đảm nhận vai nữ chính Eun Ip Sae, một người mẹ có hai con, một trai và một gái, đồng thời điều hành một công ty xuất bản quy mô vừa. Eun Ip Sae từng đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học và xuất sắc trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Seoul.

Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống tưởng chừng đáng ngưỡng mộ, cô lại che giấu một bí mật trong quá khứ. Để bảo vệ bí mật ấy, Eun Ip Sae buộc phải đối mặt với những sự thật mà bản thân từng cố tình phớt lờ.

Ảnh: NEW

Nam diễn viên Go Soo cũng được nhắc đến là một trong những ứng cử viên tham gia bộ phim, làm dấy lên kỳ vọng về màn tái hợp giữa anh và Kim Hee Sun. Cả hai từng vào vai một cặp đôi trong một bộ phim truyền hình của SBS vào năm 2003. Nếu cùng xác nhận tham gia "The Wife", đây sẽ là lần đầu tiên hai diễn viên đóng chung sau 23 năm.

Theo đó, "The Wife" dự kiến bắt đầu ghi hình vào tháng 1/2027.