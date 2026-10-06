Kìm giữ CPI theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra

Ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế phát biểu.

Thông tin về chiến dịch làm sạch mã số thuế, ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết: Kết quả bước đầu, Cục Thuế đã rà soát, phân loại và giao trách nhiệm xử lý đến từng địa phương; tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, công an, hải quan và chính quyền địa phương.

Đến hết tháng 9-2026, cơ quan thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 125.000 doanh nghiệp, chi nhánh và tổ chức, tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025; trong đó có nhiều hồ sơ tồn từ năm 2025 trở về trước được tập trung xử lý trong chiến dịch. Đồng thời, cơ quan thuế đã xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho hơn 52.000 trường hợp để tiếp tục thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, cơ quan thuế đã xử lý việc hoàn thành nghĩa vụ để đóng mã số thuế cho gần 180.000 doanh nghiệp, tổ chức. Ở chiều ngược lại, hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức đã được khôi phục mã số thuế để tiếp tục hoạt động. Kết quả này cho thấy chiến dịch không chỉ tập trung xử lý các hồ sơ tồn đọng kéo dài mà còn góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn rõ ràng: Hoàn tất thủ tục rời khỏi thị trường hoặc khôi phục hoạt động theo đúng quy định.

Quang cảnh họp báo.

Tại họp báo, bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho hay, để giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 quanh mức 4,5%, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung theo dõi sát các diễn biến cung cầu giá cả trên thị trường, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu.

Đồng thời chủ động dự báo và xây dựng phương án giá để bảo đảm nguồn cung và điều hành giá phù hợp; các cơ quan địa phương tăng cường công tác kiểm tra về chấp hành quy định về giá; tránh tình trạng găm hàng, đầu cơ, đẩy giá.

Đối với các địa phương mà có mức tăng CPI cao hơn bình quân cả nước, Bộ Tài chính đề nghị phải phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến giá tăng cao, nhất là đối với các mặt hàng khiến chỉ số CPI tăng cao để có biện pháp điều hành phù hợp. Bên cạnh đó, giá xăng dầu cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá của thế giới, nhưng Việt Nam sẽ có các biện pháp bảo đảm phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, mục tiêu lạm phát năm 2026 quanh mức 4,5%, Bộ Tài chính sẽ điều hành giá để bảo đảm mục tiêu đề ra. Theo đó, các giải pháp là bảo đảm nguồn cung các mặt hàng chiến lược, bảo đảm cân đối nguồn cung xăng dầu, không thiếu điện cho nền kinh tế. Cùng với đó là các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm. Đồng thời cần tăng cường kiểm tra, giám sát để tránh được những hiện tượng đầu cơ, trục lợi.

Với tất cả những giải pháp trên, lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, năm 2026, CPI sẽ đạt được mục tiêu theo đúng chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra.